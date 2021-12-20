Son dakika haberi... Usta oyuncu Sezai Aydın hayatını kaybetti - Son Dakika

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı 69 yaşındaki Sezai Aydın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, yaklaşık 20 gündür tedavi gördüğü Ümraniye'de özel bir hastanede hayatını kaybetti. John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş gibi karakterleri seslendiren Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

Sezai Aydın'ın eşi Fatma Çiğdem Aydın, geçtiğimiz Kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. - İSTANBUL