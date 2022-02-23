Son dakika haberi! Vali Çuhadar, Samsat'ta kamu yatırımlarını inceledi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Vali Çuhadar, Samsat'ta kamu yatırımlarını inceledi

23.02.2022 12:39
Son dakika haberi! Vali Çuhadar, Samsat'ta kamu yatırımlarını inceledi

Son dakika yerel haberi: Adıyaman'ın Samsat ilçesini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, ilçe merkezinde inşaatı devam eden kamu yatırımları ile yapımı devam etmekte olan Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, ilçe merkezinde inşaatı devam eden kamu yatırımları ile yapımı devam etmekte olan Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Samsat'taki temaslarına yapımı devam eden Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi inşaatı ile başlayan Vali Mahmut Çuhadar, Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, camii inşaatının son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi alarak, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Buradaki incelemelerinin ardından ilçe merkezine geçen Vali Mahmut Çuhadar, yapımı devam eden Samsat Hükumet Konağı ile Belediye Hizmet Binası inşaatını inceleyerek, her iki binanın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı

Daha sonra ilçe merkezinde kurulan pazarı gezerek, burada pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet edip, bereketli kazançlar dileyen Vali Mahmut Çuhadar, Yarımbağ Köyüne geçerek köyde yapılmakta olan deprem konutlarını inceleyip çalışmalar hakkında firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sorunların yerinde tespiti ve çözümü için ilçe gezilerini sürdürdüklerini belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün inşaatı devam eden Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesi başta olmak üzere ilçede yapımı devam etmekte kamu yatırımlarının son durumu hakkında bilgi almak ve vatandaşlarımızla hasbihal etmek üzere Samsat ilçemizi ziyaret ediyoruz. Programımız kapsamında ilk olarak Sahabe Külliyesini inceledik. Burası Adıyaman'ın bir inanç merkezi olacak. Yine incelemelerimiz kapsamında ilçe merkezimizde yapımı devam eden yeni hükumet konağı hizmet binası ile belediye hizmet binasını gezerek her iki binanın son durumu hakkında bilgi aldık. Her iki binamızda tamamlandığında vatandaşlarımıza daha nezih ortamda kamu hizmeti sunulmuş olacaktır" dedi.

Yarımbağ Köyünde yapımı devam eden deprem konutları ile ilgili de bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar, "Köylerimizde hak sahibi vatandaşlarımız için konut inşaatlarımız seri bir şekilde devam ediyor. Samsat ilçe merkezinde olduğu gibi köylerimizde de yıkılan evlerin yerine devletimiz sağ olsun güvenli ve güzel evler inşa ediyor. Samsat ilçemizi ve köylerini daha güzel hale getirecek deprem konutlarımızı da hızlı bir şekilde tamamlayıp, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" diye konuştu.

Samsat ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar'a Kaymakam Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Belediye Başkanı Halil Fırat eşlik etti. - ADIYAMAN

Son dakika haberi! Vali Çuhadar, Samsat'ta kamu yatırımlarını inceledi
Son dakika haberi! Vali Çuhadar, Samsat'ta kamu yatırımlarını inceledi

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Mahmut Çuhadar, Adıyaman, Kamu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi! Vali Çuhadar, Samsat'ta kamu yatırımlarını inceledi - Son Dakika


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