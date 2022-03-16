Son dakika haberi... Vanlı şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası' takdim edildi - Son Dakika
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Son dakika haberi... Vanlı şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası' takdim edildi

16.03.2022 15:53
Son dakika haberi... Vanlı şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası' takdim edildi

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından Van'da 12 şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' takdim edildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce tarafından Van'da 12 şehit ailesine 'Devlet Övünç Madalyası' takdim edildi.

Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyaları düzenlenen törenle şehit ailelerine verildi. İl Emniyet Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen törene İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve emniyet teşkilatı katıldı.

Törende bir konuşma yapan İçişleri Bakan Yardımcı Muhterem İnce, böylesi bir törene katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Bakan Yardımcı İnce, "Bu ülkeyi bizlere vatan kılan şehitlerimizin kutsal kanlarıdır. Edirne'den Hakkari'ye bu ülkenin topraklarında şehitlerimizin kanının olmadığı bir toprak yoktur. Onlar her an ruhaniyetleriyle bizimle beraberlerdirler. Allah rızası için, bu ülke için, vatan, bayrak için yaptığımız her çalışmada onların duası var. Yakınları olarak sizler bundan ne kadar gurur duysanız, övünç duysanız azdır. Şehitlik makamı, makamların en yücesidir. Sizlere Cumhurbaşkanımızın ve İçişleri Bakanımızın selamlarını getirdim. Sizler ne emretseniz başımızın üzerinedir. Tek hedefimiz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve layık olmaktır" dedi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına 12 aileye Devlet Övünç Madalyası'nın takdim edildiğini belirterek, "Bu toprakları şehitlerin kanı bize vatan etti. Rabbim mahşer günü onların şefaatini bizlere nasip eylesin. Sizler bu ülkenin, bu vatanın ve 85 milyonun emanetisiniz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" şeklinde konuştu.

Tören, şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası' takdim edilmesiyle son buldu. - VAN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi... Vanlı şehit ailelerine 'Devlet Övünç Madalyası' takdim edildi - Son Dakika


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