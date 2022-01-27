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Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında - Son Dakika

Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında

27.01.2022 14:49
Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında

Son dakika gelişmesine göre Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri Zigana Dağı geçidinde zorlu kış şartlarında hayata tutunmaya çalışan terk edilmiş sokak köpeklerine yem bıraktı.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri Zigana Dağı geçidinde zorlu kış şartlarında hayata tutunmaya çalışan terk edilmiş sokak köpeklerine yem bıraktı.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri geçtiğimiz ay Zigana Tüneli çıkışına koydukları köpek kulübelerinde barınan hayvanlar ile diğer başıboş köpekler ve kuşlar için bin 800 metre rakımlı bölgede yemleme çalışması yaptı.

Hemen her kış mevsiminde gündeme gelen ve görenlerin içini sızlatan görüntülerin bu yıl yaşanmaması için Vali Kamuran Taşbilek'in talimatıyla yaptırılan 10 adet kulübenin üzerinde bir metreye ulaşan kar kütlelerini temizleyen görevliler daha sonra hayvanlara mama ve yem bıraktı.

Görevlilerle birlikte terk edilmiş sokak köpeklerini besleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde geçtiğimiz yıl kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisliği Büro Amiri Komiser Duygu Gülşen, "Bugün sokak hayvanlarına yönelik çalışma gerçekleştirdik. Vatandaşlar olarak zorlu kış şartlarına uyum sağlamaya çalışırken sokak hayvanlarını da unutmadık. Biz yaklaşık 2 hafta aralıkla bu tür besleme çalışmalarını yapıyoruz. Gerek kuru mama gerek kemik, et gibi yemeklerle sokak hayvanlarını besliyoruz. Bugün de Gümüşhane il merkezinin dışında Zigana dağına geldik. Bugün sokakta yemek bulma ihtimali zor olan hayvanlara ulaşmak istedik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla 2020 yılında çevre, doğa ve hayvanlara yönelik işlenen suçların engellenmesi, işlendiyse faillerinin yakalanabilmesi amacıyla Emniyet ve Jandarma teşkilatı bünyesinde Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma birimleri kurulmuş ve 81 ilde tam donanımlı araçlarıyla çalışmalarına başlamış, vatandaşların da bu mücadeleye ortak olabilmesi amacıyla, kısa adı HAYDİ olan Hayvan Durum İzleme Mobil uygulaması hayata geçirilmişti. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında
Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında
Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında
Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında
Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında
Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında
Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında
Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında
Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında

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Emniyet Müdürlüğü, Toros Dağları, Gümüşhane, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Zigana Dağının terk edilmiş köpekleri polis koruması altında - Son Dakika
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