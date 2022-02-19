Son dakika haberleri: Ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca devlet hastanesinde tedavi edildi - Son Dakika

Rize'nin Çayeli ilçesinde ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca ilçe devlet hastanesinde tedavi edildi.

Çayeli ilçesine bağlı Beyazsu köyünde ayağı kırılan kuzu veteriner bulunamayınca Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalede röntgen filmi çekilen kuzunun ayağının kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine sağlık personeli, kuzunun ayağına gerekli tıbbi müdahaleleri gerçekleştirdi. Hastane sağlık personeli tarafından kuzunun ayağı sargıya alınarak taburcu edildi. - RİZE