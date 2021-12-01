Son dakika haberleri | Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir.
01.12.2021 20:37
Son dakika haberine göre Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir.
Bakan Koca: "Mevcut aşıların sürelerine riayet edilerek kullanılması yeni varyanta karşı da etkili olabilecektir. Mevcut durum değerlendirildiğinde aşıların etkisini kısıtlayan bir durum öne çıkmamaktadır. Vatandaşlarımızın aşılarını tamamlaması son derece önemlidir." - ANKARA
Yerel, Son Dakika
Kaynak: İHA
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