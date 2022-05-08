Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti

08.05.2022 16:25
Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti

Son dakika haberler... Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı ve çeşitli hediyeler verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini ziyaret ederek, Anneler Günü'nü kutladı ve çeşitli hediyeler verdi. Annelerin hayır duasını alan Başkan Çolakbayrakdar, gönüllerde hoş seda bıraktı. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, yaşanan her günün ve her anın anneler günü tadında olması gerektiğini vurguladı.

Başkan Çolakbayrakdar, Anneler Günü dolayısıyla şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Onlarla yakından ilgilenip, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, her zaman gazi ve şehit ailelerinin yanlarında olduklarını ve acılarını derinden paylaştıklarını söyledi. Şehit ve gazilere minnet duyduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar; "Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Şehitlerimizin ailelerine sabır diliyorum. Gazilerimize de hayırlı sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Özellikle bize bu toprakların vatan olarak kalmasında en büyük pay şehitlerimizindir. Bu topraklar için canını feda eden şehitlerimizin anneleri gözlerinden sakındıkları evlatlarını bu vatana feda etmiştir. Üstad Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı'. Bizler şehit ve gazi çocuklarıyız, torunlarıyız. O halde vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve ezanımız için daha çok çalışmalı ve evlatlarımızı; tarihimize, ecdadımıza yakışır şekilde yetiştirmeliyiz. Bu vesileyle şehit annelerinin ellerinden hürmetle öpüyor ve bizleri de evlatları olarak görmelerini istiyorum. Bu vesileyle her kim ki annelik vasfını taşıyorsa, yüreğinde anne sevgisi, merhameti barındırıyorsa hepsinin gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Anneler de Kocasinan Belediyesi'nin hediyesinden çok memnun kaldıklarını belirterek, duyarlılığından dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Öte yandan Kocasinan Çocuk Kulübü üyeleri ise ilçede bulunan şehit annelerini ziyaret edip, Başkan Çolakbayrakdar'ın selamını ileterek, onlara çeşitli hediyeler verdi. - KAYSERİ

Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti
Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Başkan Çolakbayrakdar şehit annelerini ziyaret etti - Son Dakika


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