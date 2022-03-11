Son dakika haberleri... BM: "Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası kullandığına ilişkin raporlar var" - Son Dakika
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Son dakika haberleri... BM: "Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası kullandığına ilişkin raporlar var"

11.03.2022 17:39
Son dakika haberleri... BM: "Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası kullandığına ilişkin raporlar var"

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'nın Ukrayna'da birkaç kez misket bombası kullandığına ilişkin güvenilir raporlar olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'nın Ukrayna'da birkaç kez misket bombası kullandığına ilişkin güvenilir raporlar olduğunu söyledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Rus birliklerinin Ukrayna'daki yerleşim bölgelerinde birkaç kez misket bombası kullandığına ilişkin güvenilir raporlar alındığını ifade eden Throssell, bu tür silahların ayrım gözetmeksizin kullanılmasının savaş suçu olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Misket bombalarının geniş bir alanı etkilemesi nedeniyle yerleşim bölgelerinde kullanımının uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten Throssell, "Rus makamlarına, sivillere ve sivil yapılara yönelik saldırılar ile ayrım gözetmeden yapılan her türlü saldırının uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu ve savaş suçu sayılabileceğini hatırlatıyoruz" dedi.

BM, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarında 549 sivilin öldüğünü, 957 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı. - CENEVRE

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Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Ukrayna, Rusya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... BM: 'Rusya'nın Ukrayna'da misket bombası kullandığına ilişkin raporlar var' - Son Dakika


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