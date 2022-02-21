Üye Girişi
Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı

21.02.2022 14:58
Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberi: DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde avlanmaya çıkan Hasbi Yıldırım'ın av köpeği, debisi yükselen Çatalçam deresinin sularına kapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde avlanmaya çıkan Hasbi Yıldırım'ın av köpeği, debisi yükselen Çatalçam deresinin sularına kapıldı. Düzce Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ekipleri, bir kayanın üzerine çıkıp bekleyen "Aliş" isimli köpeği mahsur kaldığı yerden güçlükle kurtardı.

Kaynaşlı ilçesi Çatalçam Köyü'nde Hasbi Yıldırım isimli vatandaş, köpeği "Aliş ile avlanmaya çıktı. Yıldırım'ın köpeği, sarp yamacın yaklaşık 40 metre aşağısında bulunan Çatalçam deresine düşerek suya kapıldı. Debisi yükselen Çatalçam deresinin üzerinde bulunan kayalık bölgeye çıkan av köpeği sahibi Hasbi Yıldırım Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi.

2 günde kurtarıldı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ihbarı alır almaz olay yerine hareket etti. Ekipler zorlu hava ve doğa koşulları nedeniyle araçlarını bırakıp, 3 kilometre yürüyerek vaka mahalline ulaştı. Burada 5 saatlik kurtarma keşfi yapan İtfaiye personeli havanın kararmasının ardından İtfaiye merkez binasına geri döndü.

Bir sonraki gün sabah erken saatlerde yeniden vaka noktasına giden İtfaiye ekipleri bir önceki gün keşfini yaptıkları kurtarma operasyonunu başlattı. İtfaiye çavuşu Hüseyin Demircan o anları şöyle anlattı; "İkinci gün yeniden vaka mahalline giderek kurtarma operasyonunu başlattık. Halatlar yardımı ile yaklaşık 40 metre aşağıya indik. Dereye iniş ve tırmanışımız 4 saat sürdü. Köpeği kurtarmak için dere içerisine köprü kurduk. Hayvana sağ salim ulaşarak bulunduğu yerden kurtarmanın mutluluğu bütün yorgunluğumuzu aldı" dedi.

Kurtarılan av köpeğinin sahibi Hüseyin Yıldırım, köpeği Aliş ile birlikte Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü merkez binasına gelerek itfaiye personellerine teşekkür etti. Köpeği sağ salim teslim aldığını, itfaiye erlerinin can siparane bir şekilde göre yaptığını dile getiren Yıldırım; "Düzce itfaiyesine çok teşekkür ediyorum. Kendileri bu işte gerçekten profesyonel, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat Son dakika haberleri... Düzce itfaiyesinden KYK'da uygulamalı tatbikat

Çatalçam, Kaynaşlı, İtfaiye, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Artan elektrik zamları sonrası vatandaş çileden çıkmıştı! Şimdi yeni düzenleme geliyor
15:01 A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
14:47 Tacettin Bayır'dan Akbaşoğlu'na abaküs önerisi: Kargoya biraz sonra vereceğim bu abaküs ile biraz matematik çalışmasıdır
14:45 Korkunç! 64 yaşındaki emekli hemşireyi önce arabasıyla çarparak öldürdü! Sonra ölü bedenini günlerce istismar etti
14:37 Ali Koç işi bitirdi! Yıldız futbolcu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Bonservis bedeli 20 milyon Euro
14:25 Balık kimseye yaranamadı: Satıcı ucuz diyor, vatandaş pahalı!
14:22 Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi?
14:21 Hande Erçel'den sonra kendini boksa verdi! "Yüksel ve ışılda" notu dikkat çekti
14:15 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Kartal, Korkmaz'ın tehdidini farkeder
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:17:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Buz gibi suya kapılan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement