Son dakika haberleri... HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan'dan Bakan Bilgin'e mektup - Son Dakika

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2021-2022 Dönemi Kamu Çerçeve Protokolü'nde yer alan bazı maddelere ilişkin çalışmaların hızlandırılması ve sosyal diyalog anlayışı ile çalışılarak sonuçlandırılması talebini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e bir mektupla iletti.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 2021-2022 Dönemi Kamu Çerçeve Protokolü'ne ilişkin Bakan Bilgin'e ilettiği mektupta, " Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olarak 2021-2022 dönemi için birlikte imzaladığımız Kamu Çerçeve Protokolü başarılı bir şekilde hayata geçmiş ve işçilerimiz için memnuniyet verici olmaya devam etmektedir. Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında KİT'lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesi gibi konularda ortak çalışmalar yapılarak hızla hayata geçirileceği belirtilmiştir. Kamu Çerçeve Protokolü imza töreninde ve gerekse diğer görüşmelerde bu konularda hazırlık çalışmaların yapılıp konfederasyonlarla birlikte çalışılacağı hususundaki kararlılığınız için teşekkür ederiz. Kamu Çerçeve Protokolü'nün ikinci yılının ortalarına yaklaştığımız bir süreçte 696 Sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan kamu taşeron işçilerinin daimi kadroya geçirilmesi, 696 sayılı KHK kapsamı dışında bırakılan alt işveren işçilerinin (taşeron) kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi ile ilgili çalışmaların yapılıp sonuçlandırılması, geçici ve mevsimlik işçiler, kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel yönetimlerde çalıştırılan geçici ve mevsimlik işçilerin kanuni düzenleme yapılarak daimi işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde gerekli yasal düzenleme çalışmalarının yapılıp sonuçlandırılması, 696 KHK ile kurulan belediye şirketlerinde çalışan işçilere 6772 Sayılı Kanun gereği verilmesi gereken ilave tediyenin ödenmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin de yapılması, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçen işçilerin özlük hakları, işçilerin iş ve işyeri değişikliği, özlük hakları, hastalık, engellilik, sağlık, eş durumu vb. zorunlu nedenler, tayin ve becayiş ile erken emekliliğin engellenmesi konularında gerekli yasal düzenleme çalışmaların yapılıp sonuçlandırılması için hazırlıkların hızlandırılması ve sosyal diyalog anlayışı ile birlikte çalışılarak sonuçlandırılması hususundaki talebimizi iletmek isteriz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA