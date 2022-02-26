Son dakika haberleri | Hastane odasında sazlı sözlü konser - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hastane odasında sazlı sözlü konser

26.02.2022 10:56
Son dakika haberleri | Hastane odasında sazlı sözlü konser

Son dakika haber... Kayseri'nin Bünyan ilçesinde müzik öğretmeni Dilruba Yakut, ilçe devlet hastanesinde diyaliz tedavisi gören hastalara sazıyla konser vererek, moral depoluyor.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde müzik öğretmeni Dilruba Yakut, ilçe devlet hastanesinde diyaliz tedavisi gören hastalara sazıyla konser vererek, moral depoluyor.

Bünyan İlçe Devlet Hastanesi'nde belirli aralıklarla diyaliz tedavisi görmeye gelen hastaların tedavisi 4 saat sürüyor. Hastalara moral vermek ve motivasyonlarını artırmak isteyen müzik öğretmeni Dilruba Yakut da, sazıyla beraber hastaneye gelerek, türkü seslendiriyor. Hastalarda alkışlarla Yakut'a eşlik ederken, keyifli anlar geçiriyor.

Bünyan Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Deniz Güney, "Kronik hastalıklar ülkemizde ve dünyada her geçen gün artmaktadır. Kronik böbrek yetmezliği de bu hastalıklardan bir tanesidir. Burada ki hastalarımız diyalize geldikleri zaman en az 4 saat diyaliz makinalarına bağlı olarak kalıyorlar. Tabi ki her hastalıkta olduğu gibi moral, motivasyon hastalığın ne kadar olumlu seyir edeceğinin bir işaretidir. Bizde hastalarımızın talepleri doğrultusunda kendilerinden izin alarak uygulamayı gerçekleştiriyoruz. Dilruba kızımızın annesi bizim personelimiz ve annesinden de Dilruba'yı birkaç kez duymuştuk ve dinlemiştik. Hastalarımızın da birçoğu Dilruba'yı tanıyorlar. Bizden böyle bir talepte bulundular. Bizde Dilruba kızımızdan rica ettik. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Buraya geldi ve hastalarımızın istek parçalarını kendilerine çaldı. Hastalarımızın morallerinin yükseldiğini düşünüyoruz. Hastalarımız açısında da personelimiz açısından da iyi bir uygulama oldu" ifadelerini kullandı.

Müzik öğretmeni Dilruba Yakut da, "Diyaliz hastalarına moral olsun diye buraya geliyorum. Müzikler çalıyoruz, söylüyoruz. Onlarda sağ olsunlar kırmıyorlar ve bize eşlik ediyorlar. Eğlenceli güzel bazen de dertli günlerimiz geçiyor. Burada Emine teyzem var akrabamız olduğu için evde çalıp, söyleriz, oda bizi videoya almış. Burada çalışırken, videoyu açıyor ve dinliyor. Daha sonra hastaları bunu kim söylüyor diye soruyor. Oda benim akrabam var diyerek beni söylüyor. Bu vesile ile bu etkinliğe başladık. Buraya geliyorum ve müzikler söylüyorum. Hastalar beni istiyorlar. İstedikleri içinde kırmadım. Motivasyon olsun diye söyledim" diye konuştu.

Diyaliz tedavisi gören 59 yaşındaki Emine Çelik de, "Onunla mutlu olduk. Moralimiz düzeldi. Ben bunu her zaman bekliyorum ve istiyorum" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Hastane odasında sazlı sözlü konser - Son Dakika


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