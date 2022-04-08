Son dakika haberleri... Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama

08.04.2022 23:12
Son dakika haberleri... Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Son dakika yerel haberi: İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimliğinden, Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılarak, "Daha önce ağrılı uyaranlara yanıt vermeyen Nisa bebek, bugün ağrılı uyarana deserebre yanıt vermiştir" denildi.

İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi başhekimliğinden, Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılarak, "Daha önce ağrılı uyaranlara yanıt vermeyen Nisa bebek, bugün ağrılı uyarana deserebre yanıt vermiştir" denildi.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimliğinden tedavisi devam eden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Nisa Mihriban bebeğin hastanemiz çocuk yoğun bakım kliniğindeki takibi ve mekanik ventilatöre bağlı olarak devam etmektedir. Daha önce ağrılı uyaranlara yanıt vermeyen Nisa bebek, bugün ağrılı uyarana deserebre yanıt vermiştir. Bu gelişmeyle birlikte Nisa bebeğin daha önce 3 olan Glaskow Koma Skoru, 4'e yükselmiştir. Bebeğimizin kritik durumu devam etmekle birlikte biraz ilerleme kaydetmiş olması umut vericidir. Nisa bebeğimizin sağlık durumuna kavuşması için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bebeğimize Allah'tan şifa diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

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Araştırma Hastanesi, Sadi Konuk, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Hastaneden Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili açıklama - Son Dakika


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