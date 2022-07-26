Son dakika haberleri! İzmit Belediye Başkanı "Manastır Askeri İdadisini" Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuzey Makedonya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü ve günümüzde müze olarak kullanılan Manastır Askeri İdadisi'ni ziyaret etti.

Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmit'te faaliyet gösteren Balkan dernekleri ile birlikte çıktıkları Balkan turunda son durakları Kuzey Makedonya oldu. Kaplan Hürriyet ve beraberindeki ekip ülkenin ikinci büyük şehri Bitola ya da Türkiye'de bilinen adıyla Manastır'ı ziyaret etti.

Kaplan Hürriyet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü ve günümüzde müze olarak kullanılan Manastır Askeri İdadisini ziyaret etti. Binanın ikinci katında Atatürk için ayrılan bölümde anı-şeref defterini imzalayan Kaplan Hürriyet, Atatürk anı odasını inceledi.