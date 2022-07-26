Son dakika haberleri! İzmit Belediye Başkanı "Manastır Askeri İdadisini" Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İzmit Belediye Başkanı "Manastır Askeri İdadisini" Ziyaret Etti

26.07.2022 15:44
Son dakika haberleri! İzmit Belediye Başkanı "Manastır Askeri İdadisini" Ziyaret Etti

Gelen son dakika haberlerine göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuzey Makedonya’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim gördüğü ve günümüzde müze olarak kullanılan Manastır Askeri İdadisi'ni ziyaret etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kuzey Makedonya'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü ve günümüzde müze olarak kullanılan Manastır Askeri İdadisi'ni ziyaret etti.

Fatma Kaplan Hürriyet'in İzmit'te faaliyet gösteren Balkan dernekleri ile birlikte çıktıkları Balkan turunda son durakları Kuzey Makedonya oldu. Kaplan Hürriyet ve beraberindeki ekip ülkenin ikinci büyük şehri Bitola ya da Türkiye'de bilinen adıyla Manastır'ı ziyaret etti.

Kaplan Hürriyet, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim gördüğü ve günümüzde müze olarak kullanılan Manastır Askeri İdadisini ziyaret etti. Binanın ikinci katında Atatürk için ayrılan bölümde anı-şeref defterini imzalayan Kaplan Hürriyet, Atatürk anı odasını inceledi.

YORUMLAR
500
İzmit Belediye Başkanı 'Manastır Askeri İdadisini' Ziyaret Etti İzmit Belediye Başkanı 'Manastır Askeri İdadisini' Ziyaret Etti Kaplan Hürriyet, Selanik'te Galerius'u Ziyaret Etti Kaplan Hürriyet, Selanik'te Galerius'u Ziyaret Etti İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, İskeçe'nin Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin Ailesine Başsağlığı Diledi İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, İskeçe'nin Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin Ailesine Başsağlığı Diledi
Kaynak: ANKA

Fatma Kaplan Hürriyet, Mustafa Kemal Atatürk, Hürriyet, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! İzmit Belediye Başkanı 'Manastır Askeri İdadisini' Ziyaret Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
15:41 Ezel dizisinin yıllar sonra kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı! Kenan İmirzalıoğlu'nun neşeli hali dikkat çekti
15:33 Rusya, İstanbul'a heyet gönderdi! Ukrayna tahılları için çalışacak
15:28 Çalışanıyla tartışan müşteriye restoran müdüründen kaynar suyla saldırı!
15:15 Türk SİHA'ları için Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden teklif geldi
15:15 İzmir'de koronavirüslü karı koca dışarı çıktı! Mahalleli saldırıya geçti
14:59 Mansur Yavaş, 801 milyon dolarlık bir enkaza dönüşen Ankapark için savcılığa başvurdu
14:56 Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray, Barcelona'nın stoperini istiyor
14:54 Artık hedef Süper Kupa! Trabzonspor yurt dışı kampını tamamladı
14:46 Jaguar fotoğraf çekmek için kafesine giren çocuğa saldırdı
14:30 Türkiye dünyayı bir dertten daha kurtardı! Rusya'dan "Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi" duyurusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 15:52:15. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İzmit Belediye Başkanı "Manastır Askeri İdadisini" Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement