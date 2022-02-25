Son dakika haberleri: Kaymakam Yelek'ten Özel Harekât polislerine ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kaymakam Yelek'ten Özel Harekât polislerine ziyaret

25.02.2022 08:13
Son dakika haberleri: Kaymakam Yelek'ten Özel Harekât polislerine ziyaret

Son dakika yerel haberi... BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Özel Harekat polislerini ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Özel Harekat polislerini ziyaret etti.

Terör eylemlerine müdahale, olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanarak mücadele ve emniyeti sağlamada görevli Özel Harekat polisleri tarafından karşılanan Kaymakam Yelek, kullanılan alanlarda inceleme yaparak yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldı.

Özel Harekat polisleri ile sohbet eden Kaymakam Yelek, "Kamu düzenini, ilçemizin asayişini ve kıymetli vatandaşlarımızın güvenliğini mesai mefhumu gözetmeksizin her koşulda sağladığınız için sizlere minnettarız. İlçemizde suçu önlemeye yönelik yürüttüğünüz tüm çalışmaların yanı sıra görevinizi yerine getirirken sergilediğiniz özverili tutum için de sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi. - BİTLİS

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Muhammed İkbal, Özel Harekat, Bitlis, Terör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Kaymakam Yelek'ten Özel Harekât polislerine ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kaymakam Yelek'ten Özel Harekât polislerine ziyaret - Son Dakika
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