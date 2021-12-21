Son dakika haberleri: Otobüs kazalarında yaralanan 35 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Otobüs kazalarında yaralanan 35 kişi hastaneye kaldırıldı

BİTLİS - Bitlis- Van Karayolunun 40'ncı kilometresinde kar ve tipiden dolayı meydana gelen otobüs kazalarında yaralanan 35 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bitlis-Van Karayolunun 40'ncı kilometresinde kar ve tipiden dolayı Reşadiye Köyü yakınlarında devrilen iki yolcu otobüsünde 35 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen Bestvan firmasına ait 65 BJ 306 ve Vangölü firmasına ait 34 JN 1813 plakalı otobüs, kar ve tipi nedeniyle Tatvan-Van kara yolunun Reşadiye köyü yakınlarında devrildi. Kazada, her iki otobüste bulunan 35 yolcu hafif yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen UMKE, Ambulans, İtfaiye AFAD ekipleri tarafından alınan yaralılar ambulanslarla Bitlis, Tatvan ve Gevaş'taki hastanelere sevk edildi. Öte yandan kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Tatvan-Van ile Bitlis- Muş kara yolu ulaşıma kapatıldı.