Son dakika haberleri! Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

08.04.2022 12:03
Son dakika haberleri! Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

Edinilen son dakika haberine göre Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Erzurum'da Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Erzurum Asri Mezarlığında düzenlenen programla şehit polisler mezarı başında anıldı.

Kuran okunması ile başlayan programda, şehitler için dua edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile beraberindekiler Asri Mezarlığı'nda bulunan 7 şehidin mezarını ayrı ayrı ziyaret ederek, dualar okudu.

Düzenlenen programda protokol ve şehit yakınları tarafından şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı. - ERZURUM

Son dakika haberleri! Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı
Son dakika haberleri! Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı
Son dakika haberleri! Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı
Son dakika haberleri! Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı
Son dakika haberleri! Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı

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Polis Haftası, Erzurum, Polis, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Polis Haftası'nda şehitler mezarları başında anıldı - Son Dakika
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