Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor - Son Dakika

Uzun yıllardır yaşanmayan kış mevsimi bu yıl Posof'ta bahara da taştı. Metrelerce yükseklikte oluşan kar yığınları Nisan ayı ile beraber erimeye başladı.

Havaların ısınmasıyla ilçede donmuş göller çözülmeye başladı. Posof'un kuzey kesimleri yine kar altında olmasına rağmen düz ve güney tarafında karlar eriyince otlar da yeşermeye başladı ve vatandaşlar da hayvanların dışarıya çıkararak otlaklara götürmeye başladı.

Karların erimesiyle Posof çayı da coştu. Eriyen kar suları ile birlikte Posof Çayının debisi de artmaya devam ediyor. - ARDAHAN