Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor

05.04.2022 09:48
Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor

Son dakika haber: Uzun yıllardır yaşanmayan kış mevsimi bu yıl Posof'ta bahara da taştı.

Uzun yıllardır yaşanmayan kış mevsimi bu yıl Posof'ta bahara da taştı. Metrelerce yükseklikte oluşan kar yığınları Nisan ayı ile beraber erimeye başladı.

Havaların ısınmasıyla ilçede donmuş göller çözülmeye başladı. Posof'un kuzey kesimleri yine kar altında olmasına rağmen düz ve güney tarafında karlar eriyince otlar da yeşermeye başladı ve vatandaşlar da hayvanların dışarıya çıkararak otlaklara götürmeye başladı.

Karların erimesiyle Posof çayı da coştu. Eriyen kar suları ile birlikte Posof Çayının debisi de artmaya devam ediyor. - ARDAHAN

Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor
Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor
Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor

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Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor Nisan ayında kar temizleme çalışmaları devam ediyor Moskova'da yoğun kar yağışı Moskova'da yoğun kar yağışı

Nisan, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Posof Çayının debisi yükseliyor - Son Dakika


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