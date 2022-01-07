Üye Girişi
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü - Son Dakika

Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü

07.01.2022 22:08
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü

Gelen son dakika haberine göre Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan 90 bin asker için binlerce kişi soğuk havada meşale yakarak şehitlik anıtına yürüdü. 80 yaşındaki Tevhide nine ise elindeki meşaleyle soğuk havada 3 kilometre yürüdü.

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıldönümünde 90 bin şehidi anmak için 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşmesine yağışına aldırış etmeden tekbirler eşliğinde yürüyüşe başladı. Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayrakları ve meşalelerle 3 kilometrelik yürüyüş sonrası Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne geldi.

80 yaşındaki Tevhide nine soğuğa aldırış etmeden yürüyüşe katıldı

Sarıkamış Harekatı'nda donarak şehit olan 90 bin askerin anısına düzenlenen meşaleli yürüyüşte, 80 yaşındaki Tevhide ninenin soğuğa aldırış etmeden şehitlere yürümesi duygulu anlar yaşattı.

Yürüyüşün ardından Kars Valisi Türker Öksüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, Sarıkamış Kaymakamı Doğan Kemelek, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, şehitlikte hazırlanan "ruhunuz şad olsun" yazısını meşalelerle ateşledi. Şehitler için dua okundu.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Vali ve Belediye Başkan vekili Türker Öksüz, "107. anma yıldönümünde Sarıkamış şehitlerini rahmetle, minnetle anıyoruz. Bugün bize bıraktıkları ülkeyi onların bıraktığı büyük emaneti sonsuza kadar inşallah taşıyacağız. Onlar çok büyük bir kahramanlık destanı yazdılar. Donarak şehit oldular, kefenleri bembeyaz kar oldu. Çok dramatik bir durum ama aynı zamanda mücadelenin, azmin, gayretin çok büyük eseri diye düşünüyorum" dedi. - KARS

Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü
Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü

YORUMLAR
500

15 Temmuz, Asker, Şehit, Kars, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü - Son Dakika


Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca: İnsanlık dışı Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca: İnsanlık dışı         
22:00
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
"Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam "Koronaya çözüm için Bill Gates" tutuklansın diyen Hakan Ural'ı Gani Müjde'den cevap: Paket tamam         
14:13
Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi         
12:27
Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var Özkiraz paylaştı: 21 farklı şirketin yaptırdığı 103 anketin ortalamasına göre AK Parti ve MHP'de sistematik düşüş var         
11:38
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
21:59 Hasta yakını doktora mermerle saldırı, Bakan Koca: İnsanlık dışı
21:54 Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti
21:31 Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
21:23 Nişantaşı'nda pencereye çıkıp "Beni öldürecekler" diye bağırdı
21:10 Rıdvan Dilmen'den Trabzon maçındaki tartışılan pozisyona olay yorum
20:48 Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti!
20:35 Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor!
20:28 Son Dakika: Benzin ve motorine zam
20:13 Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi
20:12 Beşiktaş'ta iki futbolcunun daha testi pozitif
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 22:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Sarıkamış şehitleri için binler meşalelerle yürüdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement