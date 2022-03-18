Son dakika haberleri... Şehitlikte duygulandıran doğum günü - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Şehitlikte duygulandıran doğum günü

18.03.2022 13:40
Son dakika haberleri... Şehitlikte duygulandıran doğum günü

Bir son dakika haberine göre Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri kapsamında şehit oğullarının mezarını ziyaret eden Keskinkılıç ailesi, şehitlikte pasta keserek şehit üsteğmenin doğum gününü kutladı.

Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılı etkinlikleri kapsamında şehit oğullarının mezarını ziyaret eden Keskinkılıç ailesi, şehitlikte pasta keserek şehit üsteğmenin doğum gününü kutladı.

Şehitleri Anma Günü nedeniyle Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki askeri şehitlikte düzenlenen törene katılan şehit Selim Keskinkılıç'ın ailesi, programın ardından ise 4 Haziran 1997 tarihinde Kuzey Irak'taki Çekiç Operasyonu sırasında Zap'ta düşen helikopterde şehit olan Pilot Üsteğmen Selim Keskinkılıç'ın mezarına geçti. Anne Fatma ve baba Ahmet Keskinkılıç, şehit Selim'in doğum günü olduğunu belirterek, evladının mezarına "Canımız doğum günün kutlu olsun" notu yazılı çiçek bıraktı. Şehidin 18 Mart 1972 doğumlu olduğunu belirten anne ve baba Keskinkılıç, 25 yıldır ayrı kaldıkları evlatlarının her yıl mezarı başında doğum gününü kutladıklarını da kaydetti.

Şehidin babası Ahmet Keskinkılıç, "Bugünü hiç unutmuyoruz. Şehitlerimizi devamlı ziyarete geliyoruz. Şehidimizin hem doğum günü bugün hem de şehitleri anma günü olarak burada kutluyoruz. Ruhları şad olsun. Bu ziyaretlerimiz bitmiyor, bitmeyecek de. Mekanları cennet olsun. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin" dedi.

Şehidin annesi, Fatma Keskinkılıç, her yıl oğullarının doğum gününü mezarı başında andıklarını ifade ederek, "Şehitler gününü kutluyorum. Özel olarak bugün oğlumun doğum günü, doğum gününü de kutluyorum. Biz her sene oğlumun doğum gününü mezarı başında anıyoruz. Bu kolay bir şey değil ama onun gururu, onun bize yaşattığı gurur. Hiçbir şeye değişmiyorum. Mekanları cennet olsun. Nur içinde yatsınlar" diye konuştu.

Evlatlarının doğum gününü mezarı başında kutlayan aile nedeniyle duygusal anlar yaşayan Malatya Valisi Aydın Baruş ve beraberindeki kent protokolü ise Şehit Selim Keskinkılıç'ın mezarına karanfil bırakarak, şehidin 50. doğum yıldönümünü kutladı. - MALATYA

Son dakika haberleri... Şehitlikte duygulandıran doğum günü
Son dakika haberleri... Şehitlikte duygulandıran doğum günü
Son dakika haberleri... Şehitlikte duygulandıran doğum günü
Son dakika haberleri... Şehitlikte duygulandıran doğum günü

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri... Şehitlikte duygulandıran doğum günü - Son Dakika


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