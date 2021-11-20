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Son dakika haberleri! Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD'ın termal gece görüşlü drone'u ile aranıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD'ın termal gece görüşlü drone'u ile aranıyor

20.11.2021 10:49
Son dakika haberleri! Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD'ın termal gece görüşlü drone'u ile aranıyor

Son dakika gelişmesine göre Onlarca kişinin ölümüne sebep olan sel felaketinde kaybolan vatandaşların hem karadan hem de denizden arandığını söyleyen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram, aramaların termal gece görüşlü drone ile sürdürüldüğünü ifade etti.

Onlarca kişinin ölümüne sebep olan sel felaketinde kaybolan vatandaşların hem karadan hem de denizden arandığını söyleyen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram, aramaların termal gece görüşlü drone ile sürdürüldüğünü ifade etti.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, beraberindeki heyet ile birlikte İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Türk Kızılay Kastamonu Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyarette, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram, sel bölgesindeki çalışmalar ile ilgili İl Başkanı Doğan Ünlü'ye bilgi verdi. Selde 8 binden fazla ailenin etkilendiğini aktaran Küçükbayram, "İlimizde 11 Ağustos'ta meydana gelen sel afetinde 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 vatandaşımızı ise arama çalışmaları devam ediyor. Sel afetinde 4 kişi Küre ilçesinde, 1 kişi Çatalzeytin ilçesinde, 2 kişi İnebolu ilçesinde, 64 kişi ise Bozkurt ilçesinde hayatını kaybetti. Şu anda 8 vatandaşımız Bozkurt ilçesinde, 1 vatandaşımız ise İnebolu ilçesinde kayıp, kayıp olan 3 kadın 6 erkekten 4 vatandaşımız 18 yaşın altında. Kayıp olanlar halen ilimizde karada, dere yatakları kenarında ve denizde toplam 88 personel ile aramalar devam ediyor. 4 gemi, 7 bot, 1 helikopter, 2 adet 'row cihazı' arama faaliyetlerini sürdürüyor. Selde bin 300'den fazla vatandaşlımız hava yolu ile tahliye edildi. 9 ilçemizde selden dolayı yol, altyapı, iletişim, enerji arızaları meydana gelmiş, ev işyerleri ve tarım alanları zarar görmüştür. 143 köy, 416 bağlı mahallesinde yol, 76 köy, 336 bağlı mahallesinde su arızası meydana geldi. 58 köy ve 180 mahallesinde telefon ve internet arızası meydana gelmiş 8 binden fazla hane etkilendi. 71 köprü, 386 menfez selden zarar gördü. 39 milyon TL tarım zararı meydana geldi" dedi.

"Gece görüşlü drone'nun da gece çalışmalarımızda çok faydasını görüyoruz"

Hak sahiplerini talep ve taahhütnamelerini vermeleri için Bozkurt Kaymakamlığına davet eden Küçükbayram,

TOKİ tarafından yapılacak binaların en kısa sürede hak sahiplerine teslim edileceğini belirte Küçükbayram, "Şu anda da 723 tane hak sahibimiz var. Bu hak sahiplerine talep taahhütname çalışmaları da devam ediyor. Bu sürede 30 Aralık 2021 tarihinde sona erecek. Hak sahiplerine de talep ve taahhütnamelerini vermeleri için Kaymakamlıklarımıza davet ediyoruz. Oluşturulan komisyonlara evraklarını getirerek hak sahibi olmaları konusunda bilgilendirilmeleri de yapılıyor. Bu şekilde katılımların gerçekleşmesi de bizleri memnun edecektir. Daha sonra TOKİ tarafından gerekli çalışmalar rezervler yapılarak yeni binalar inşallah gelecek sene Ağustos, Eylül ayı gibi teslim edileceği söylendi. Arama kurtarma çalışmaları anlamında da ekiplerimiz hala bölgede çalışmalarına devam ediyor. Kurumumuza aldığımız termal gece görüşlü drone'nun da gece çalışmalarımızda çok faydasını görüyoruz. Herhangi bir olumsuzluk da bununla takip edebiliyoruz" diye konuştu.

"Kırsaldaki yaşayan vatandaşlarımız elektrik tesisatlarını yenilesinler"

AFAD'a gerçekleştirilen ziyarette konuşan AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ise "AFAD ve Kızılay başta olmak üzere diğer kurumlarımıza da teşekkür ediyor, çalışmalarında da başarılar diliyoruz. AFAD'ın görevi bu ilçelerimizde halen de devam ediyor. Bir taraftan da köylerimizde ahşap evlerde yangınlar da çıkmaya devam ediyor. Hemen hemen bir hafta içerisinde 3-4 farklı yerde yangın meydana geldi. Bu yangınların da temel sebebi elektrik tesisatından kaynaklandığı tespit ediliyor. Bu konuda da önümüzdeki süreçte halkımızdan bizim istirhamımız bu elektrik tesisatlarının yenilenmesi ve bu tür yangınların önüne geçilmesi noktasında tesisatlarının yenilenmesi ile çıkan yangınlarda en alt asgari seviyeye inecek" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Son dakika haberleri! Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD'ın termal gece görüşlü drone'u ile aranıyor
Son dakika haberleri! Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD'ın termal gece görüşlü drone'u ile aranıyor
Son dakika haberleri! Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD'ın termal gece görüşlü drone'u ile aranıyor
Son dakika haberleri! Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD'ın termal gece görüşlü drone'u ile aranıyor

Kastamonu, Drone, AFAD, Sel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD'ın termal gece görüşlü drone'u ile aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Selde kaybolan vatandaşlar, AFAD'ın termal gece görüşlü drone'u ile aranıyor - Son Dakika
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