Son dakika haberleri! Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi

07.03.2022 11:12
Son dakika haberleri! Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi

Son dakika haberi: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusuna karşı kurulan kontrol noktasında görev yapan asker çift, ateş hattında "evet" dedi.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rus ordusuna karşı kurulan kontrol noktasında görev yapan asker çift, ateş hattında "evet" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 12. güne girildi. Farklı bölgelerden bomba seslerinin yükseldiği ülkede başkent Kiev ise Rus ordusuyla sokak savaşına hazırlanıyor. Kiev'de saldırıların durmasını fırsat bilen Ukraynalı Lesia ve Valeriy çifti ise ateş hattında evlenmeye karar verdi. Gönüllü askerlik yapan çift için kontrol noktasında nikah kıyıldı. - KİEV

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Ukrayna, Asker, Kiev, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri! Sokak savaşına hazırlanan Kiev'de asker çift, ateş hattında 'evet' dedi - Son Dakika


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