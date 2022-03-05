Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor

05.03.2022 10:20
Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor

Son dakika habere göre Bursa'da memur emeklisi bir adam; soğuk havaya rağmen takım elbise ve kravatıyla simit atarak yüklü miktarda para kazanıyor.

Bursa'da memur emeklisi bir adam; soğuk havaya rağmen takım elbise ve kravatıyla simit atarak yüklü miktarda para kazanıyor.

Uzun yıllar memur olarak çalışan Ahmet Berksun, (64) emekli olduktan sonra canı sıkılınca çalışmaya karar verdi. Seyyar olarak simit satmaya başlayan vatandaş memur olarak çalışırken giydiği takım elbiselerini seyyar simit satarken de giymeyi ihmal etmedi. Sokaklarda takım elbiseli ve kravatlı simit satan seyyar satıcı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşadı. Şıklığından ve temizlikten taviz vermeyen kravatlı simitçi Bursa'nın tarihi çarşısında her gün elinde simit dolu sepetle gezerek 500 adet simit satmayı başarıyor.

Kravatlı simitçinin özel müşterileri ve telefonla kendisinden simit sipariş ediyorlar. Her gün çarşıyı gezerek seyyar simit satan Berksun, ayda bu işten 25 bin lira kazanç elde ediyor. Kravatlı simitçi sıcak ve soğuk havaya aldırış etmeden her gün takım elbiseyle satış yapıyor. İş adamı gibi giyinen simitçi gören herkesin takdirini kazanıyor.

Bir buçuk yıldır takım elbise ve kravatla simit sattığını ifade eden Ahmet Berksun, "Ben memur memur olarak uzun yıllar çalıştım. Emekli olduktan sonra canım sıkılmaya başladı. Bende simit satmaya karar verdim. Simit satarken memur olarak çalıştığım dönemlere giydiğim takım elbiseyi çıkartmadım. Her gün fırından aldığım simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum. Vatandaş takım elbise ve kravatla seyyar simit satarken beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu şekilde simit satmam müşterilerimin hoşuna gidiyor. Günde 500 adet simit satmayı başarıyorum. Bu işten iyi gelir elde ediyorum. Simitlerin tanesini 3 lira 50 kuruştan satıyorum. Özel müşterilerim var, beni telefonla arayıp simit siparişi veriyorlar. Benim bu şekilde satış yaptığımı görenler 'ilk kez kravatlı simitçi görüyoruz' diyorlar. Bu işi severek yapıyorum. Üzerimdeki takım elbise ve kravatı hava durumu ne olursa olsun sıcak soğuk fark etmez hiç çıkartmıyorum" dedi. - BURSA

Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor
Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor
Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor
Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor
Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor
Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor

YORUMLAR
500
Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor Yapımı aylar sürüyor gören gerçek sanıyor Tırmanarak girdiği 18 evi soyan 'Kedi' lakaplı hırsız suçüstü yakalandı Tırmanarak girdiği 18 evi soyan 'Kedi' lakaplı hırsız suçüstü yakalandı

Seyyar Satıcı, Emekli, Bursa, Simit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor - Son Dakika


Son Dakika
10:14 ABD'den, NATO'nun doğu kanadında bombardıman uçaklarıyla tatbikat: Ukrayna'nın sınırında yapıldı
10:13 Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı!
10:11 Çeçen lider Kadirov'dan Putin'e: Savaşçılarımıza Harkov'u, Kiev'i ve tüm şehirleri hemen ele geçirme emri verin!
09:57 Yargı'nın Cüneyt'i, Atatürk oldu: Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinde Atatürk'ü o canlandırdı
09:53 Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, rakibini farklı yendi: Sneijder, Çalkanoğlu'nu çok beğendi
09:51 Rusya'dan ateşkes kararı: Saat 10.00'da Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes başlıyor
09:43 Mezarlıkta cinsel ilişkiye girerken görüntülenen çifte tepkiler çığ gibi yükseldi
09:36 Putin'in A takımı kimlerden oluşuyor: İşte 13 kişiden oluşan Kremlin'in 'silovik' olarak anılan beyin takımı
09:21 Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı: İşte 5 Mart hava durumu!
09:15 İstanbul depremi için korkutan tahmin: 2030 yılına kadar olacak, 91 bin 81 bina ağır, 167 bin 116 bina orta hasar görecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 10:27:45. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Takım elbiseyle simit satıp iyi para kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement