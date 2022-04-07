Son dakika haberleri | Ukrayna'da sivil halka silah eğitimi veriliyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna'da sivil halka silah eğitimi veriliyor

07.04.2022 16:25
Son dakika haberleri | Ukrayna'da sivil halka silah eğitimi veriliyor

Son dakika habere göre Rusya'nın son zamanlarda hava saldırılarının hedefi olan Ukrayna'nın Odessa şehrindeki bölge sakinlerine silah eğitimi verilerek halk, ihtimal sokak çatışmalarına hazırlanıyor.

Rusya'nın son zamanlarda hava saldırılarının hedefi olan Ukrayna'nın Odessa şehrindeki bölge sakinlerine silah eğitimi verilerek halk, ihtimal sokak çatışmalarına hazırlanıyor.

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da halk, yaşanan hava saldırılarının ardından silah eğitimi almak için şehrin dışındaki gizli kamplarda eğitim almaya başladı. Uzman eğitmenler tarafından 8-10 kişilik gruplar halinde sivil halka güvenli silah tutuşu, taktik, saldırı ve savunma eğitimleri veriliyor. Günde 2 saat verilen eğitimlere her yaş ve her meslek grubundan insan katılıyor.

"Hayatımda ilk defa silah tuttum"

Fitness Eğitmenliği yapan Olga Zaharchenko, "Bugün buraya güvenli silah kullanmayı ve güvenli ateş etmeyi öğrenmeye geldik. Silahları kullanmak ilginç ve biraz korkutucu ama her şeyden önce Ukrayna'daki durum göz önüne alındığında bunu öğrenmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu bir görev duygusu ve silah kullanmayı öğrenmenin şu anda gerektiğini anlıyoruz. Burada silahların güvenli kullanımını öğretiyorlar. Bugün burada ilk defa bulunuyorum. Burada bize Kalaşnikof makineli tüfeği kullanmanın temel kurallarını öğretiyorlar. Makineli tüfeğe mermi doldurmayı, taşımayı onu kullanan kişi ve başkaları için güvenli şekilde nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz. Muhtemelen olacağım savaşta. Şehrimi savunacağım. Elbette elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bugün hayatımda ilk defa silah tuttum. Bunu yapmak zorundayım. Elbette savaşın sona ermesini istiyorum ve böyle bir bilgiye asla ihtiyacım olmayacak. Ama aynı zamanda, bir seçeneğim kalmazsa, kendimi ve yakınlarımı koruyabilmek ve güvende hissetmek istiyorum. Ben Fitness eğitmeniyim ve bir haftadır işime devam ediyorum" dedi.

"Eğer Ruslar buraya gelirse, evlerimizi koruyacağız."

Odessa limanında bekçi olarak çalışan Vlad Medchubovski ise, "Buraya silahları güvenli şekilde kullanmayı öğrenmek için geldim. Daha önce hiç silah kullanmadım ama şimdi herkesin hazır olması gereken bir zaman. İşler farklı şekilde gelişebilir. Her insan, en azından ilk aşamada kendine zarar vermemek için hazırlanmalıdır. Şu anda limanlar engellendiği için ve denizde mayın olduğu için çalışmıyorum" ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun şehre gelmesi halinde herkesin evini koruyacağını belirten Vlad, "Gidecek, geri çekilecek hiçbir yerimiz yok. Burası bizim vatanımız, toprağımız. Herkes burada Ukrayna topraklarında yaşamak istiyor. Ruslardan korkmuyoruz, elbette her insanın bir korkusu olacak, ama farklı bir korku. Toprağınız, vatanınız olmadan kalmanın başka bir korkusu vardır. Bence Ruslara karşı o korkuyla sessizce savaşacağız. Bu bir sorun değil. Bugün silahlarla nasıl tutulacağını, doğru şekilde nasıl doldurulacağını öğrettiler" dedi.

Gönüllü olarak silah eğitimi veren Eva Sokolyanskaya ise, "Burada siviller için eğitmen olarak görev yapıyorum. Onlara silahların güvenli bir şekilde nasıl elde tutulacağını öğretiyoruz. İnsanlara, ister spor olarak yapsınlar, ister herhangi bir askeri birime ait olsun, dünyanın dört bir yanındaki atıcıların gözlemlediği dört güvenli atış kuralını anlatıyoruz. İnsanlara bu kuralları pratikte nasıl uygulayacaklarını anlatıyorum. Böylece gerçek silah kullanımı ve gerçek güvenlik manipülasyonu konusunda deneyim sahibi olacaklar. Ülkemi koruyacağım. Sanırım bizimle uğraşan insanlar, ihtiyaç duyulduğunda silah almaya da hazır olacaklar. Hepimiz korkuyoruz çünkü onlar bize ölüm taşıyorlar. Bizler insanız, ölümden korkuyoruz ve kesinlikle insanları öldürmek istemiyoruz ama böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa bunun için hazırlıklı olmak istiyoruz. Gönüllü olarak buradayım. Barış zamanında ben sadece bir profesyonel atıcıydım. Bu atış poligonunda antrenman yapıyordum. Yarışlar düzenleniyor ama şimdi ülkemize yardım etmemiz gerekiyor. Rus birliklerine karşı kendimizi savunmak için elimizden geleni yapıyoruz" sözlerini kullandı. - ODESSA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika haberleri | Ukrayna'da sivil halka silah eğitimi veriliyor - Son Dakika


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