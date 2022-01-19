Son dakika! Hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı - Son Dakika

Hastanede sağlık çalışanına silahlı saldırı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde kar maskeli silahlı 2 şahıs, hastanenin eczane biriminde çalışan kişiyi yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Olay, Merkez Bağlar ilçesi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eczanesi odası içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastaneye kar maskesi ve silahla giren 2 şahıs, hastanenin eczane bölümünde çalışan G.D. ile daha önce aralarında bulunan husumet sebebiyle yanlarına çağırdı. Görüşmeden sonra tartışmanın yaşanmasıyla şahıslardan biri belinden çıkardığı tabancayla ateş ederek G.D.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Dizinden ve ayağından yaralanan G.D., sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Diyarbakır'da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

G.D., polis ekiplerine verdiği ilk ifadesinde saldırganlar ile arasında kişisel husumet yaşadığını belirtiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.