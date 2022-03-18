Son dakika: Hyundai'nin işgalindeki test sürüş alanı davasını, hissedarlar kazandı - Son Dakika
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Son dakika: Hyundai'nin işgalindeki test sürüş alanı davasını, hissedarlar kazandı

18.03.2022 14:27
Son dakika: Hyundai'nin işgalindeki test sürüş alanı davasını, hissedarlar kazandı

Son dakika yerel haberi: Kocaeli'de bulunan Hyundai fabrikasının 6 hissedarın arazisinde test sürüşü yapması mülk sahiplerini isyan ettirdi.

Kocaeli'de bulunan Hyundai fabrikasının 6 hissedarın arazisinde test sürüşü yapması mülk sahiplerini isyan ettirdi. Hyundai'ye açtıkları davayı kazanan hissedarlar, işgal edilen arsaların hakkını istiyor.

İzmit ilçesi Alikahya Mahallesi'nde bulunan Hyundai fabrikası, 6 hissedarın sahibi olduğu bin 700 metrekare olan arazinin 932 metrekaresinde test sürüş alanı oluşturdu. Durumu fark eden hissedarlar fabrika yetkilileriyle uzlaşmaya çalıştı. Uzlaşmadan olumlu bir netice alamayan hissedarlar, 2018 yılında savcılığa başvurdu. 22 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli 3. Asliye Mahkemesi'nde görülen davayı kazanan hissedarlar, kira kararına rağmen fabrikadan istediklerini alamadı.

"Mahkemeye başvurmak zorunda kaldık"

Babasının ve amcalarının arazisinin otomobil fabrikası tarafından işgal edildiğini söyleyen Ali Parlak, "Yerimizin Hyundai fabrikası tarafından işgal edildiğini öğrendik. Öğrendiğimiz andan itibaren fabrika yetkilileri ve OSB yetkilileri ile defalarca görüştük. Görüşmelerimizden sonra cevap alamadık. İşgali sonlandırmalarını defalarca rica ettik. Hiçbir beklentimizin olmaması şartıyla kira istedik ama kiramızı vermediler. Biz bu süreçte mahkemeye başvurmak zorunda kaldık. Kocaeli 3. Asliye Mahkemesi'ndeki davamızı kazandık. Yerel mahkeme el atmayı önleme ve kira kararı verdi. Yine kiramızı alamadık ve yerimizi boşalttıramadık. Biz şu an yerimizin başındayız. Korkutmalarına rağmen yılmıyoruz. Yerimizi boşaltmalarını veya rayiç bedelle satın almalarını istiyoruz. 2016'da Orman Mahkemesi bitti. 2016-2018 arasından da görüşmelerimize devam ettik. Görüşmelerimizin hiçbirinden netice alamadık. 2018'de biz dava açtık. 22 Aralık 2021'de dava neticelendi. Bizim yerimiz bin 700 metrekare, içeride işgal edilen yer 932 metrekaredir. İzmit Alikahya'da bulunan Hyundai marka otomobil fabrikası 932 metrekare yerimizi test yolu olarak kullanıyor. Yerimizin işgalinin zorumuza gitmesinden ötürü biraz fiyatı yüksek tutup pazarlık niyetiyle metrekaresine 8 bin lira istiyoruz. Biz 6 hissedarız" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Son dakika: Hyundai'nin işgalindeki test sürüş alanı davasını, hissedarlar kazandı
Son dakika: Hyundai'nin işgalindeki test sürüş alanı davasını, hissedarlar kazandı
Son dakika: Hyundai'nin işgalindeki test sürüş alanı davasını, hissedarlar kazandı
Son dakika: Hyundai'nin işgalindeki test sürüş alanı davasını, hissedarlar kazandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Hyundai'nin işgalindeki test sürüş alanı davasını, hissedarlar kazandı - Son Dakika


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