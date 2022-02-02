Üye Girişi
Son dakika... Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika... Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı

02.02.2022 13:07

Son dakika haberi: Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktıDENİZLİ Denizli'de sosyal medyada tanıştığı kızla buluştuktan sonra beraber uyuşturucu alan ve sabah saatlerinde apartta ölü bulunan gencin, kalp krizinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı

DENİZLİ Denizli'de sosyal medyada tanıştığı kızla buluştuktan sonra beraber uyuşturucu alan ve sabah saatlerinde apartta ölü bulunan gencin, kalp krizinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre; kısa bir süre önce sosyal medyadan tanışan Oğuzhan Çalhan ve Serpil K. (24), gece saatlerinde planlama yaptıkları günlük apartta buluştu. Apart odasında alkol ve uyuşturucu madde aldıkları iddia edilen çift, geceyi beraber geçirdi. Sabah saatlerinde uyanan Serpil K., Oğuzhan Çalhan'a seslenerek kalkmasını söyledi. Hareketsiz bir şekilde duran Çalhan'ın cevap vermemesini üzerine paniğe kapılan genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebin bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Çalhan'ın öldüğünü tespit etti. Bölgeye sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri, ölen gencin üzerinde ve apart odasında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların ardından Oğuzhan Çalhan'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Vücudunda herhangi bir yara ve darp izine rastlanılamayan Çalhan'ın kesin ölüm nedeninin ise yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacağı belirtildi. Şüpheli bir şekilde ölen Çalhan'ın geceyi birlikte geçirdiği kız arkadaşı Serpil K. ise gözaltına alındı.

Kız arkadaşı serbest bırakıldı

Yapılan işlemlerin ardından apartta cansız bedeni bulunan Oğuzhan Çalhan'ın kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Çalhan'ın apartta beraber kaldığı kız arkadaşı Serpil K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Son dakika... Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika... Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son dakika... Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Kalp Krizi, Pamukkale, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:09 Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım!
13:06 İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.
13:05 Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
13:04 Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti
12:59 Dudullu-Bostancı Metro hattı yıl sonunda açılıyor
12:45 Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunmuştu! Genç adamın ölüm sebebi ortaya çıktı
12:44 Akaryakıt bayileri iflasın eşiğine geldi! PÜİS Başkanı: KDV indirilsin
12:31 Defne Joy Foster'ı ölüm yıldönümünde arkadaşları andı!
12:27 2 Şubat Çarşamba günü altının gramı 778 lira seviyesinden işlem görüyor
12:26 Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 13:16:32. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Kız arkadaşıyla kaldığı apartta ölü bulunan gencin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement