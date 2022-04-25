Son Dakika | Malatya'da yapımı süren mesire alanı ve semt konağı aynı zamanda tamamlanacak - Son Dakika
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Son Dakika | Malatya'da yapımı süren mesire alanı ve semt konağı aynı zamanda tamamlanacak

25.04.2022 14:43
Son Dakika | Malatya'da yapımı süren mesire alanı ve semt konağı aynı zamanda tamamlanacak

Son dakika haberi... Malatya'nın Konak (Banazı) Mahallesinde yapımı devam eden semt konağı çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, semt konağı ile Horata mesire alann aynı zamanda tamamlanarak açılışının yapılması için talimat verdiğini söyledi.

Malatya'nın Konak (Banazı) Mahallesinde yapımı devam eden semt konağı çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, semt konağı ile Horata mesire alann aynı zamanda tamamlanarak açılışının yapılması için talimat verdiğini söyledi.

Konak'ta devam eden semt konağı çalışmalarını inceleyen Başkan Gürkan, esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek sohbet etti. İnceleme gezisine Başkan Gürkan ile birlikte katılan Konak Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak, Başkan Gürkan'a kültür merkezi ziyaretinden ve mahallelerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

Konak halkının ve Konak'ın kendileri için önemli olduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Banazı'nın halkı ve muhtarları da bizim için önemlidir. Memleketini, ülkesini seven, yapılan hizmeti takdir eden ve hizmet gelmesi için çaba gösteren çok değerli muhtarlarımız var. Fen İşleri Daire Başkanlığımızın yapmış olduğu, Banazı halkına hitap eden sosyal ve kültürel etkinliklerini ve diğer sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak olan semt konağı çalışmalarını yerinde görüp inceledik. Çalışmalarda 200 m2'nin üzerinde bir salonun yapıldığını gördük. Çalışmaların Horata Mesire alanında yapılan çalışmalarla aynı zamanda bitirilerek açılışlarının aynı zamanda yapılması için arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. Diğer taraftan mahallemizde bulunan kültür merkezi binamızın da bakım ve onarımının yapılması için arkadaşlarımıza gerekli talimatı verdik. İnşallah yapılan çalışmalar tamamlanacak ve Banazımız hakikaten güzide, kendi şahsına münhasır, kendi değerleriyle özdeşleşen ve mahallelik kültürün temayüz ettiği güzel bir mahallemiz olarak yaşamına devam edecektir" diye konuştu. - MALATYA

Son Dakika | Malatya'da yapımı süren mesire alanı ve semt konağı aynı zamanda tamamlanacak
Son Dakika | Malatya'da yapımı süren mesire alanı ve semt konağı aynı zamanda tamamlanacak
Son Dakika | Malatya'da yapımı süren mesire alanı ve semt konağı aynı zamanda tamamlanacak
Son Dakika | Malatya'da yapımı süren mesire alanı ve semt konağı aynı zamanda tamamlanacak

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Selahattin Gürkan, İnceleme, Malatya, Esnaf, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Malatya'da yapımı süren mesire alanı ve semt konağı aynı zamanda tamamlanacak - Son Dakika


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