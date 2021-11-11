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Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü - Son Dakika

Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü

11.11.2021 09:14
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü

Son dakika haberine göre Yalova'da ilkokul öğrencileri, itfaiyeci kıyafetleri giyerek yangın söndürdü.

Yalova'da ilkokul öğrencileri, itfaiyeci kıyafetleri giyerek yangın söndürdü.

Altınova Belediyesi itfaiye ekipleri, minik öğrencilere eğitimler verdi. İlkokul öğrencileri çıkan yangına nasıl müdahale edileceğini öğreni. İtfaiyeci kıyafetlerini giyen minik öğrenciler, ellerine aldıkları hortumlarla yangın söndürdü. Verilen eğitimlerle minik öğrencilere itfaiyecilik mesleği sevdirilirken, aynı zamanda çıkacak bir yangında neler yapacakları öğretiliyor. Yangın söndüren öğrenciler unutamayacakları bir gün geçiriyor.

Keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden çocuklar, "Altınova itfaiyesine gelerek itfaiyeci kıyafetleri giydik. Elimize yangın söndürme hortumunu alarak çıkartılan küçük yangına müdahale ettik. Yangını itfaiye hortumlarıyla su tutup söndürmeyi başardık. Burada çok şey öğrendik, aynı zamanda çok eğlendik" dediler.

Altınova İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, "Hem ilçemizde çıkan yangınlara müdahale ediyor, hem de çocuklara eğitimler veriyoruz. Onlarla minik tatbikatlar yapıyoruz. Mesleğimizi gelecek nesillere aktarmak için öğrencilere mesleğimizi öğretiyoruz. Onlar burada hem itfaiyeciliği öğreniyor, hem de keyifli zaman geçiriyorlar. Çocuklarımıza yangın çıktığında ilk müdahaleyi nasıl yapacaklarını öğretiyoruz. İtfaiyecilik mesleğini öğreniyor. Biz gelecek nesillere itfaiyeciliği öğretiyoruz" dedi. - YALOVA

Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü
Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü

İtfaiye, Yalova, Yangın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Minik çocuklar itfaiyeci kıyafeti giyip yangın söndürdü - Son Dakika


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