İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri sosyal sorumluluk projeleriyle yine farkındalık oluşturdu. Öğrenciler, 7 Kasım'da gerçekleşen N Kolay 43. İstanbul Maratonu'na "Doğalılar İyilik Peşinde" sloganı ile katıldı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, Tohum Otizm Vakfı ile başlattıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında adımlarını otizmli çocuklar için attı.

7 Kasım'da gerçekleşen İstanbul Maratonu 43. kez kıtaları birleştirdi. Koşuya, İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin birçok kampüsünden öğrenciler, öğretmenler ve yöneticiler katıldı. Liderlik Akademisi öğrencileri, otizm spektrum bozukluğu olan çocukların erken tanısının konulması ve özel eğitim ile topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi için çalışan Tohum Otizm Vakfı'na destek olmak adına 7 Kasım'da gerçekleşen N Kolay 43. İstanbul Maratonun'da yerini aldı.

Koşuya Tohum Otizm Vakfı için katılan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri; topladıkları bağışlarla, otizmli çocukların eğitim masrafını karşılayacak.

Sosyal sorumluluk projeleri devam edecek

Sosyal Sorumluluk bilinciyle yetişen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, otizmli arkadaşları kardeşleri için koşuya katılmaktan ve eğitimlerine destek olmaktan mutlu olduklarını dile getirerek sosyal sorumluluk projelerine devam edeceklerini belirtti.

Koşuya başlamak için bir sebep, destek olmak için ise bin sebep var diyen t-MBA Liderlik Akademisi öğrencileri, kampüslerde gerçekleştirdikleri etkinliklerle bağış toplayarak çevresindeki herkesi bu iyiliğin bir parçası olmaya davet etti.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren, "Öğrencilerimizin, sosyal sorumluluk projeleriyle birçok insana dokunması ve katkı sağlaması hepimiz için çok önemli. Öğrenciler, gerçekleştirdikleri projelerle kampanyalarını geniş kitlelere duyurma imkanı buluyor ve örnek davranış sergiliyorlar. Tüm öğrencilerimizi, Tohum Otizm Vakfı için gerçekleştirdikleri projeden ve sosyal sorumluluk projelerine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı tebrik ediyorum" dedi. - İSTANBUL