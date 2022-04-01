Son dakika... Otizmliler yöresel halay ve yarışmalar ile doyasıya eğlendi - Son Dakika
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Son dakika... Otizmliler yöresel halay ve yarışmalar ile doyasıya eğlendi

01.04.2022 18:05
Son dakika... Otizmliler yöresel halay ve yarışmalar ile doyasıya eğlendi

Gelen son dakika haberine göre Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde otizmliler çeşitli oyunlar oynadı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliğinde otizmliler çeşitli oyunlar oynadı. İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca'nın da eşlik ettiği halayda otizmliler doyasıya eğlendi.

Silopi Meslek Yüksekokulu ile Silopi Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi. Yüksekokulun bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ile eşi Eda Kuruca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Başverimli Belediye Başkanı Medeni Tatar, Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, otizmliler ile aileleri ve öğrenciler katıldı. Silopi Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Osmanoğlu açılış konuşmasını yaptıktan sonra otizmli vatandaşlar, çeşitli yarışmalar oynadı. Langırt, futbol, golf, bowling, halat çekme gibi çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte otizmliler resim de çizdi. Çiğköfte ikram edildiği etkinlikte, yöresel müzik eşliğinde halay çekildi.

İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ile eşi Eda Kuruca, halaya eşlik ederek otizmli çocuklar ile doyasıya eğlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu program, İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca ile protokol üyelerinin otizmlilere hediye takdiminde bulunmasıyla sona erdi. Silopi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Esma Türkyılmaz, otizmin bir eksiklik değil, farkındalık olduğunu fark ettirmek ve otizmlilerin sosyalleşmesini sağlamak için programı düzenlediklerini söyledi.

Silopi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Sevgim Mıcık, "Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kaynaklı olarak otizmli çocuklarımızın güzel vakit geçirip eğlenebilmeleri için okulumuzda etkinlik düzenledik. Çeşitli etkinlik stantları kuruldu. Çocuklarımıza küçük hediyeler dağıtıldı. Maksadımız çocuklarımızın topluma kaynaştırılması kendilerini rahat ifade edebilecekleri ortam sunmaktı. Güzel bir şekilde etkinliklere katıldılar oyunlar oynadılar, resim yaptılar." dedi.

Silopi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi Mehmet Ayhan, "Tüm paydaşlar ile bir arada olmamız aslında çok mutluluk verici. Süreç içerisinde sadece anneler ile öğretmenlerin olması yetersiz kalabiliyor. Sosyal yetersizlik otizmli çocuklarda sıkça görülüyor. Bu sebepten dolayı tüm paydaşlar ile çocukların toplumda sosyalleşmesi çok önemlidir." diye konuştu. - ŞIRNAK

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Otizmliler yöresel halay ve yarışmalar ile doyasıya eğlendi - Son Dakika


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