Son dakika... Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye'ye sığınıyor - Son Dakika
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Son dakika... Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye'ye sığınıyor

27.03.2022 19:54
Son dakika... Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye'ye sığınıyor

Son dakika haberlerine göre Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapsından Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapsından Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yapmış olduğu saldırı sonrası Ukrayna'da yaşayan vatandaşlar Kapıkule Sınır Kapısından ülkeye giriş yapıyor. Savaş bölgesinden ailelerinden, çocuklarından, kocalarından ayrı gelen Ukraynalı kadınlar savaşın son bulmasını ve sevdiklerine kavuşmayı ümit ediyor.

Savaş bölgesinden kaçıp Türkiye'ye geldiklerini söyleyen Rozum Gulya, "İlk savaş başladığında bombalar patlıyordu, camlar kırılıyordu. Biz de korkudan ilk önce Kiev'e gittik. Kiev'de çok tehlikeli olduğu için orayı da terk etmek zorunda kaldık. Başka şehre geçtik orası güvenliydi ama sürekli alarm çalıyordu. Biz de Türkiye'ye gelmeye karar verdik ve geldik" dedi.

Bomba seslerinden çocuklarının korktuğunu ve ağladıklarını dile getiren Lutminia Minnazamoth, "Bizim kaldığımız yerde bomba sesleri duyuyorduk. Çocuklarımız seslere ağlıyordu, korkuyorlardı. Akrabalarım orada kaldı. Buraya ablamın yanına geldim" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Son dakika... Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye'ye sığınıyor
Son dakika... Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye'ye sığınıyor
Son dakika... Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye'ye sığınıyor

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Ukrayna, Türkiye, Rusya, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar Türkiye'ye sığınıyor - Son Dakika


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