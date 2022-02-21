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Son Dakika | Şehit babası: "Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız" - Son Dakika

Son Dakika | Şehit babası: "Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız"

21.02.2022 12:02
Son Dakika | Şehit babası: "Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız"

Son dakika yerel haberine göre Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Saygılı'nın babası Hüseyin Saygılı, "Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız" dedi.

Suriye'nin İdlib kentinde 27 Şubat 2020'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Saygılı'nın babası Hüseyin Saygılı, "Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız" dedi.

27 Şubat 2020'de düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler unutulmadı. Saldırıda şehit olan Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçe nüfusuna kayıtlı Ahmet Saygılı'nın anne ve babası evlatlarının mezarını ziyaret etti. Şehit babası Hüseyin Saygılı, içinin yandığını ama vatan ve bayrak aklına geldiği zaman rahatladığını ifade etti.

"İçimde bir sıkıntı vardı"

Evladının şehit olduğu günü anlatan Saygılı, "İçimde bir his vardı. Ne olduğunu da bilmiyordum. Ona üzülerek biraz gezdim. 27 Şubat 2020 günü zaten Kadir gecesiydi. Eve geldim. Eve geldikten sonra, namazımı kıldım, tespih çektim. Hanım yanıma gelip 'benim rahatım yok ben uyuyacağım' dedi. Ben de namaz kıldım tespih çektim. Gece 00.00'a kadar oturdum. Hiç haberde izlemek aklıma gelmedi. Sabah olunca arabamın yanına indim. Arabanın etrafında gezinerek düşündüm, Kahramanmaraş'a gitsem mi? Gitmesem mi diye. İçimde bir sıkıntı vardı. Hiç aklıma gelmiyor ki oğlum asker acaba bir şey oldu mu diye? O anda jandarma geldi, kaymakam bey geldi. Kaymakam bey geldi boynuma sarıldı, 'Hüseyin amca Ahmet'imiz şehit oldu. O sizin evladınızsa da, bizim de evladımız' dedi. Ağlamamak ve üzülmemek elde değil. Hala iki yıl oldu elimden bir şey gelmiyor. Devlet millet biz olduğumuz için, ülke bayrak bizim olduğu için vatan bizim olduğu için üzülmüyorum. Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız. Bayraksız olan ve başı olmayan insanları görüyoruz. Allah devletimize milletimize zarar vermesin. Ülkemize zarar vermesin" diye konuştu.

"Annem bizi merak etmesin, biz iyiyiz demiş"

Şehit annesi Ayşe Saygılı ise ağlayan torunlarını pencerenin kenarına oturttuğunu belirterek, "Pencerenin diğer tarafından bizim evin oraya doğru ışık geldiğini gördüm. Aklıma gelmedi. Acaba komşulara mı geliyor dedim. Oraya keşif gelecekti çünkü. Beyim Hüseyin aşağı arabanın içinde oturuyordu. Cama vurdum, bakmadı. Bir daha vurdum yola bak diye işaret ettim. Arabalar (ambulans ve jandarma) bizim evin önüne durdu. Allah'ım benim çocuklarıma bir şey mi oldu dedim. Bunlar bize kadar geldi dedim. Kuzumun şehit olduğunu öğrendim. Cuma günü sabah 08.00'de habersiz geldi ciğerim. Şehit düşmeden önce ablasını aramış ve konuşmuş. Ablası da beni aradı. Anne nasılsın diye. Kızıma iş tutmak istiyorum ama elim ayağım iş yapmak istemiyor dedim. Anne Ahmet'in selamı var dedi. Annem bizi merak etmesin, kaygı etmesin biz iyiyiz demiş ablasına" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Son Dakika | Şehit babası: Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız
Son Dakika | Şehit babası: Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız
Son Dakika | Şehit babası: Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız
Son Dakika | Şehit babası: Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız

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Son Dakika | Şehit babası: 'Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız' Son Dakika | Şehit babası: "Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız" Şehidin adı görev yaptığı kurumun önündeki üst geçide verildi Şehidin adı görev yaptığı kurumun önündeki üst geçide verildi ESKİŞEHİR - Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Başkanı Aktaş, şehitliği ziyaret etti ESKİŞEHİR - Terörle Mücadele ve Vazife Kahramanları Derneği Başkanı Aktaş, şehitliği ziyaret etti

Togo Cumhuriyeti, Ahmet Saygılı, Suriye, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika | Şehit babası: 'Biz evlatsız yaşarız da, bayrak, ülke, millet olmazsa yaşayamayız' - Son Dakika


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