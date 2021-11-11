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Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı - Son Dakika

Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı

11.11.2021 12:23
Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

10 Kasım 2016'da Derik ilçesinde görev yaparken düzenlenen suikast sonucunda şehit edilen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, şehit edildiği Derik ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Anma programına Derik Kaymakamı Evren Çakır, Derik İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Özbilek, Derik İlçe Emniyet Müdürü Hasan Korkmaz, Derik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kahraman, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk için yazılan şiirler ve şehit kaymakamın sevdiği şarkıların öğrenciler tarafından okunması ile devam eden program duaların edilmesi ile son buldu.

Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ü unutturmayacaklarını dile getiren Derik Kaymakamı Evren Çakır, "Sizlerin de bildiği üzere şehit Kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk'ün anma yıl dönümü kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şehit kaymakamımızın ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Vefatının üzerinden 5 yıl geçti. Ancak biliyoruz ve inanıyoruz ki hem ilçemizde hem ülkemizde hem de milletimizin gönlünde kendisi yer etmiştir. Bu vesile ile bir kez daha kendisini rahmetle minnetle ve özlemle anıyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Tüm milletimizin de tekrardan başı sağ olsun diyoruz. Kendisini unutmadık unutturmayacağız" dedi. - MARDİN

Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı
Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı
Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı
Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı
Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı
Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı
Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı

Muhammed Fatih Safitürk, Hisarcık, Derik, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Derik ilçesinde anıldı - Son Dakika
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