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Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: "Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı" - Son Dakika

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: "Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı"

13.02.2022 20:59
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: "Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı"

Son dakika yerel haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 1. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatının 1. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programına katıldı. Şentop, "Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı" dedi.

Beyoğlu Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş'ın ölümünün 1. yıl dönümü nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) "Kadir Bilmek" başlığıyla bir anma programı düzenlendi. Programa; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, TBMM Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Topbaş'ın eşi, çocukları, dostları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Programa katılanlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş'ın fotoğraflarının yer aldığı sergiyi de gezdi.

Taksim Camii İmamı Abdullah Özkan'ın Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Topbaş'ı konu alan kısa belgeselle son buldu.

"Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş'ın anıldığı programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Kovid-19 sebebiyle kaybettiğimiz değerli Kadir Ağabeyimiz; yakınlarının, kendisini tanıyanların, İstanbulluların, herkesin gönlünde güzel izler bırakmış çok değerli ve müstesna bir insandı. Merhum Kadir Topbaş'ı vefa gereği, ilk belediye başkanlığı yaptığı ve güzelleştirmek için gece gündüz çalıştığı tarihi Beyoğlu'nda yad etmek, en anlamlı hatırlamalardan olacaktır. Gönüllere girmeyi başarmış fanilerden biri olan merhum Kadir Topbaş, İstanbul'a hizmete 1999 yılında Beyoğlu Belediye Başkanlığı göreviyle başlamış; daha sonra büyükşehir belediye başkanı yani şehremini olarak 14 yıl boyunca İstanbullulara hizmet etmiştir. O, bir insanın dünyevi anlamda edinebileceği bütün payeleri edinmenin mazhariyetine erişmiş değerli bir insandı. Yaptığı hizmetlerle taraflı tarafsız bütün İstanbulluların takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı. Kadir Topbaş'ı hayırla yad ettiğimiz bugün, belirtmek gerekir ki, İstanbulluların gönlünde bıraktığı muhabbet, bir beşer olarak hepimizin olmayı istediği, ulaşmayı arzuladığı yüksek manevi bir yerdir. Ahirete irtihalinin birinci yılında hayırla ve bu güzel sıfatlarla yad ettiğimiz merhum Kadir Topbaş'a tekrar Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, makamı ali olsun" açıklamasında bulundu.

"Kişiliğiyle İstanbul'u yansıtan biriydi"

Topbaş'la ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Şehre yapılan her hizmeti aslında insana, insanın geleceğine yapılmış bir hizmet olarak gören; kişiliğiyle nezaketini İstanbul'a yansıtan, İstanbul'un güzelliğine güzellik katan bir anlayışla nereyi yönettiğinin farkındaydı. Hangi sorumlulukla hareket ettiğinin bilincindeydi. Peygamber müjdesine nail olmuş bir şehre şehir emini olduğunun farkındaydı. O sorumlulukla hareket ediyordu. Kendisine 'nasılsınız' diye sorduğumuzda; 'İstanbul gibiyim' derdi. İnsanı insan yerine koyma anlayışla hareket ederdi. Hep hayırla yad edeceğiz, ruhu şad olsun, makamı cennet olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

"Bizlere güzel anılar bıraktı. Onunla gurur duyuyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş ise, "Babam çok sıcakkanlı, sevecen, güzel iyi bir insandı. Adalet anlayışı çok yüksekti. Aile içerisinde sevgiyi dağıtırken bile öyleydi ki yönetiminde de öyle olduğunu hep beraber gördük. Bizlere güzel anılar bıraktı. Onunla gurur duyuyoruz. Bizim için duygu dolu bir gün. Vefatını anıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı
Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Şentop, Kadir Topbaş, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: 'Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... TBMM Başkanı Şentop: "Kadir Topbaş, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış kıymetli bir belediye başkanıydı" - Son Dakika
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