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Son dakika: Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişinin acısı hala hafızalarda - Son Dakika

Son dakika: Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişinin acısı hala hafızalarda

23.01.2022 14:55
Son dakika: Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişinin acısı hala hafızalarda

Gelen son dakika haberlerine göre Mardin'de PKK terör örgütünün 7'si çocuk 10 kişiyi katlettiği saldırının üzerinden 35 yıl geçerken, yaşanan acı hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

Mardin'de PKK terör örgütünün 7'si çocuk 10 kişiyi katlettiği saldırının üzerinden 35 yıl geçerken, yaşanan acı hala hafızalarda tazeliğini koruyor.

Midyat ilçesine bağlı Başyurt köyünün Efeler mezrasında 23 Ocak 1987 tarihinde PKK terör örgütü mensupları, girdiği evlerde 1'i bebek, 6'sı çocuk, biri 70 yaşında olan 10 kişiyi katletti. PKK terör örgütünün bebek katliamı olarak anılan "Efeler katliamı"nda vatandaşlar üzerlerine benzin dökülüp yakıldı. Katliamın acısı 35 yıldır dinmiyor.

Bundan 35 yıl önce PKK terör örgütünün Efeler mezrasında 7'si çocuk 10 sivil vatandaşı şehit ettiğini belirten Mardin Terör Mağdurları Derneği Başkanı Hatice Turan Kandemir, "Burada PKK terör örgütünün kanlı ve çirkin yüzünü, acımasızlığını, gaddarlığını tekrardan görüyoruz. Olay PKK terör örgütünün köye baskın yapması ile gerçekleşti. PKK terör örgütü hamile bir bayanı bile katlettiği bir katliam yaptı o gece. PKK terör örgütü acımasızca yıllar boyu çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza zulmetti. Çünkü şehitlerimizin arasında 2 yaşındaki bir çocuğumuz, bir bebeğimiz ve 70 yaşında yaşlı bir amcamız vardı. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Biz bugünlere şehitlerimizin sayesinde geldik. PKK terör örgütü hiçbir zaman biz bölge halkının, Kürt halkının temsilcisi değildir" dedi.

"Bu katliam, PKK terör örgütünün tarihte yaptığı ilk bebek katliamıdır"

PKK terör örgütünün "bebek, kadın, yaşlı katili" olduğuna vurgu yapan Kandemir, "PKK terör örgütü halkımıza, vatandaşlarımıza, bölge halkımıza zarardan başka bir işe yaramamıştır. PKK terör örgütüne ben buradan sesleniyorum. İnlerde yaşamaktan, mağarada yaşamaktan insanlıktan çıkmış bir haldesiniz. Silahlarınızı bırakın ve devletimize sığının. Çünkü sonunuz yok sizin" diye konuştu.

Efeler mezrasında ailesinden 5 kişiyi şehit veren Mehmet Şirin Akçay ise, "Malum 23 Ocak 1987 yılında terör örgütünün katliamına, vahşetine maruz kaldık. Bu şehitlikte yatan bebekler benim kardeşlerim. En küçüğü 1 buçuk yaşında, en büyüğü 7 yaşında. 23 Ocak'ta ne oldu? Bu köy nasıl bir vahşete maruz kaldı. PKK terör örgütü tarafından evimiz basıldığı zaman annemle babam evde değildi. Akşam saatlerinde caniler evi bastılar. Kardeşlerimi de annem banyolarını yaptırmıştı, uyuyorlardı" dedi.

"Kardeşlerimi şehit ettikleri yetmedi, üstüne benzin döküp yaktılar"

1991 yılında babasının da şehit olduğunu belirten Akçay, "Lakin mücadelemiz bitmedi. Mücadeleye biz devam ettik, bayrağı devraldık. Allah'a hamdolsun. Şimdi şunu söylemek isterim. Selahattin Demirtaş'ın hakkını savunan Avrupa İnsan Hakları bu bebeklerin hakkını niye savunmuyor. Bugüne kadar PKK terör örgütüdür diyeni hiç duymadık. Şurada gördüklerinizin hepsi bebekler ve hepsi PKK terör örgütü tarafından vahşi bir şekilde katledildiler. Biz bölgenin insanına şunu anlatmaya çalışıyoruz. PKK terör örgütü hiçbir zaman Kürtlerin hakkını savunmamıştır. Kürtler için bir mücadeleye girişmemiştir. Zira Kürtlerin hakkını savunan zaten Türkiye Cumhuriyetimiz var, Allah'a hamdolsun. PKK terör örgütü çıktığından beri 700'e yakın Kürt çocuğu katletmiştir" şeklinde konuştu. - MARDİN

Son dakika: Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişinin acısı hala hafızalarda
Son dakika: Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişinin acısı hala hafızalarda
Son dakika: Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişinin acısı hala hafızalarda
Son dakika: Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişinin acısı hala hafızalarda

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Mardin, Şehit, Terör, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişinin acısı hala hafızalarda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Terör örgütü PKK'nın 35 yıl önce katlettiği 7'si çocuk 10 kişinin acısı hala hafızalarda - Son Dakika
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