Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.
Olay sonrasında çekilen görüntülerde patlamanın etkisiyle bir katın neredeyse yok olduğu, duvarların yıkıldığı, camların patladığı görüldü.
4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Yerel › Son dakika! ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika