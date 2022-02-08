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Son dakika! ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika

Son dakika! ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA

08.02.2022 11:42

Üsküdar'da dün 5 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlaması güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamada yaralanan 4 kişinin hala tedavisi sürüyor.

Üsküdar, Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak'ta dün öğle saatlerinde 5 katlı binanın dördüncü katında doğalgaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlama meydana geldi.

BİR KAT ENKAZA DÖNDÜ

Olay sonrasında çekilen görüntülerde patlamanın etkisiyle bir katın neredeyse yok olduğu, duvarların yıkıldığı, camların patladığı görüldü.

PATLAMA ANI KAMERADA

4 kişinin yaralandığı patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Patlamayla birlikte binadan çevreye eşya ve molozların saçıldığı görülüyor.

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Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Doğalgaz, Üsküdar, Patlama, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Son dakika! ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! ÜSKÜDAR'DA 5 KATLI BİNADAKİ PATLAMA ANI KAMERADA - Son Dakika
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