Üsküdar'da otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Melike Karaca son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam 18.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Sevgi Sokak'ta meydana geldi. Tuğba E. otomobiliyle ilerlediği sırada iddiaya göre fren yerine gaza basınca otomobilin kontrolünü kaybederek, önce bir evin bahçe duvarına, ardından yoldan geçen 14 yaşındaki Melike Karaca ve 41 yaşındaki Muhterem Çelik'e çarparak ağır yaraladı. Ambulanslarla hastaneyle kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

14 yaşındaki Melike Karaca'nın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak cenaze namazının kılınacağı Ümraniye Merkez Camii'ne getirildi. Karaca'nın cenazesine ailesi, yakınları ve öğrenci arkadaşları katıldı. Kılınan namazın ardından Karaca'nın cenazesi Ihlamurkuyu mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, 2 kişinin ölümüne neden olan sürücü Tuğba E. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL