Son dakika... Vali Mustafa Tutulmaz Jeoloji Mühendisliği Bölüm Laboratuvarlarına ziyaret etti - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm laboratuvarlarını ziyaret ederek, çeşitli incelemelerde bulundu.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve bölümün akademik personeli hazır bulundu. Jeoloji Mühendisliği Bölüm laboratuvarlarında yer alan zengin mineral, kaya ve cevher koleksiyonları tanıtılarak, bölümün ülke ekonomisine katkısı hakkında bilgi verildi.

Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Bacak, Optik Mineraloji Laboratuvarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı, Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Buzkan ise Mineraloji ve Petrografi Laboratuvarında bulunan mineral ve kayaçların, cevherlerin oluşumları, kökenleri ve endüstrideki kullanımları hakkında örnekler verdi.

Ziyarette Bülent Ecevit Üniversitesinin ilgili alanda çalışan öğretim üyeleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Laboratuvarlarının, sahip olduğu mineral ve kayaç, cevher çeşitliliği açısından ülkenin zengin bir koleksiyona sahip değeri olduğu ve bu değerli mirasın korunması gerekliliğinin önemini Vali Tutulmaz'a aktardılar. - ZONGULDAK