Üye Girişi
Son dakika yerel: Gaziantep'te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu - Son Dakika

Son dakika yerel: Gaziantep'te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu

11.11.2021 12:04
Son dakika yerel: Gaziantep'te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu

Son dakika habere göre Gaziantep'te bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç, "Bayrağın üşümesini istemedim" diyerek o anları anlattı.

Gaziantep'te bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç, "Bayrağın üşümesini istemedim" diyerek o anları anlattı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Bahar Kılıç'ın bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansımıştı. Yere düşen Türk bayrağını kaldırıp öptükten sonra katlayarak göğsüne koyan Kılıç'ın yürekleri ısıtan görüntüsü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Küçük kızın bahçede oyun oynadığı sırada yere düşen bayrağı kaldırdıktan sonra oyun oynamaya devam etmesi güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

O görüntüyle Türkiye'nin gündemine oturan Bahar, bayrakta şehitlerin kanı olduğu için yerden kaldırdığını söyledi. Küçük kızın babası İbrahim Kılıç ise bayrağın baş üstünde olması gerektiğini belirterek evlatlarını bu şekilde yetiştirdiğini kaydetti.

"Bayrağın üşümesini istemedim"

Okuldan geldikten sonra bahçeye oyun oynamak için çıktığını söyleyen Bahar Kılıç, "Onu yerden kaldırıp ceketimin arasına koydum. Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü bayrağın içinde bizim şehitlerimizin kanı var. Onu götürüp anneme verdim. Ben anaokuluna gidiyorum. Büyünce doktor olmak istiyorum" dedi.

"Çocuklarımızı böyle yetiştirdik"

Bahar'ın babası İbrahim Kılıç ise görüntünün bu kadar gündeme oturacağını bilmediğini söyledi. Bayrağın kendileri için namus olduğunu ifade eden Kılıç, "Çünkü atalarımız bize bunu böyle öğretti. Bayrağın daima baş üstünde, zirvede olması gerekiyor. Biz de çocuklarımızı böyle yetiştirdik. Bayrağın yere düşmemesi gerektiğini atalarımız bize nasıl öğrettiyse biz de çocuklarımıza böyle öğrettik. Bayrağımız basit bir bayrak değil, manevi değeri çok yüksek. Benim evimin her köşesinde, iş yerimde ve arabamda sürekli bayrak vardır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Son dakika yerel: Gaziantep'te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu
Son dakika yerel: Gaziantep'te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu
Son dakika yerel: Gaziantep'te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu
Son dakika yerel: Gaziantep'te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu
Son dakika yerel: Gaziantep'te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu

Gaziantep, Şahinbey, oyunlar, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Gaziantep'te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fıkra gibi olay Türkiye'de yaşandı! Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı 12:50 Fıkra gibi olay Türkiye'de yaşandı! Nijeryalı sahte menajer, Güney Koreli futbolcuları dolandırdı Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar 12:43 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor 12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi 11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti 11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti Bartın'da 417 öğrenci aynı şikayetle hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı 10:12 Bartın'da 417 öğrenci aynı şikayetle hastanelik oldu, soruşturma başlatıldı

Son Dakika Haberleri
12:45 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti
12:42 Rusya, ABD gemilerine tepki gösterdi: Ateşle oynuyorlar
12:32 Yanan araçta uyuyan oğlunu son anda kurtardı
12:30 Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
Burak Elmas, stada kadar saklanarak gelen minik misafiri Galatasaraylı yaptı! İşte yeni maskot Burak Elmas, stada kadar saklanarak gelen minik misafiri Galatasaraylı yaptı! İşte yeni maskot         
13:07
100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti 100 liralık halı 50 liraya düşünce, vatandaşlar mağazaya akın etti         
12:46
Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı Son dakika: Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'un ağabeyi tutuklandı         
12:31
Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım         
12:14
Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti         
11:55
Melisa Döngel, Jose Sosa aşk mı yaşadığı yönündeki iddiayı yalanladı Melisa Döngel, Jose Sosa aşk mı yaşadığı yönündeki iddiayı yalanladı         
11:29
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi         
10:20
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 13:13:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika yerel: Gaziantep'te bayrak sevgisi kameraya yansıyan kız konuştu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement