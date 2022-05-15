Son dakika yerel: Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika
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Son dakika yerel: Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu

15.05.2022 19:53
Son dakika yerel: Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu

Son dakika habere göre Nevşehir'de aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu.

Nevşehir'de aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar iş makinalarıyla kurtarıldı.

Nevşehir'de aniden bastıran sağanak yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Merkez ilçeye bağlı Nar kasabası Öz mevkiinde sele yakalanan vatandaşlar araçlarında mahsur kaldı. Vatandaşların imdadına iş makinesi yetişti. Mahsur kalan araçlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Öte yandan kentin bazı bölgelerinde ise dolu yağışı etkili oldu. Derinkuyu ilçesine bağlı Özlüce Mahallesi'nde fındık büyüklüğünde dolu yağdı. - NEVŞEHİR

Son dakika yerel: Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu
Son dakika yerel: Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu

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Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Nevşehir'de sağanak yağış sele neden oldu - Son Dakika


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