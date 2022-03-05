Son dakika yerel: Odessa'da savaşın ortasında doğan bebekler sığınığa indirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika yerel: Odessa'da savaşın ortasında doğan bebekler sığınığa indirildi

05.03.2022 15:31
Son dakika yerel: Odessa'da savaşın ortasında doğan bebekler sığınığa indirildi

Son dakika haberi... Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde hayata gözlerini açan bebekler, Rus bombardımanına karşı beşiklerle sığınağa indirildi.

Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde hayata gözlerini açan bebekler, Rus bombardımanına karşı beşiklerle sığınağa indirildi.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik 10 gündür sürdürdüğü saldırıların gölgesinde doğan bebekler hayata tutunmaya çalışıyor. Ukrayna'nın güneybatısında bulunan Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde yeni doğan bebekler Rus ordusunun muhtemel saldırısına karşı önlem olarak sığınağa indirildi. - ODESSA

YORUMLAR
500
Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotu, halk tarafından yakalandı! Esed'le fotoğrafı Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotu, halk tarafından yakalandı! Esed'le fotoğrafı Irpin'de insanlık dramı! Halk, havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor Irpin'de insanlık dramı! Halk, havaya uçurulan köprü üzerinden tahliye ediliyor

Ukrayna, Doğum, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Odessa'da savaşın ortasında doğan bebekler sığınığa indirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:35 "Suçlu Zelenski" diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a göre müzakerelerden sonuç çıkmayacak!
15:28 Casusluk mu yapıyordu? Rus yanlısı Ukrayna milletvekili Ukrayna mevzilerini fotoğraflarken gözaltına alındı
15:26 Beşiktaş Başkanı Çebi: Hakemler konusunda gereğini yapıyoruz. Cinayet işleyemem, kusura bakmayın!
15:11 Kayseri'de alışveriş merkezinde korkunç olay: 10 metre yükseklikten düşen çocuk ağır yaralandı
15:10 'İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası' 7 Mart'ta başlıyor
15:09 Putin'e ikizi kadar benziyor ama Ukraynalı! Görenler önce korkuyor, sonra bir daha bakıyor
14:54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ne kadar sürer bilemem ama Ukrayna bu savaşı kazanabilir!
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:39:05. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika yerel: Odessa'da savaşın ortasında doğan bebekler sığınığa indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement