Ukrayna'nın Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde hayata gözlerini açan bebekler, Rus bombardımanına karşı beşiklerle sığınağa indirildi.
Rusya, Ukrayna'ya yönelik 10 gündür sürdürdüğü saldırıların gölgesinde doğan bebekler hayata tutunmaya çalışıyor. Ukrayna'nın güneybatısında bulunan Odessa kentindeki bir doğum hastanesinde yeni doğan bebekler Rus ordusunun muhtemel saldırısına karşı önlem olarak sığınağa indirildi. - ODESSA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Son dakika yerel: Odessa'da savaşın ortasında doğan bebekler sığınığa indirildi - Son Dakika