Son dakika yerel: Zelenskiy'den Ukraynalı askerlere madalya - Son Dakika
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Son dakika yerel: Zelenskiy'den Ukraynalı askerlere madalya

16.04.2022 19:14
Son dakika yerel: Zelenskiy'den Ukraynalı askerlere madalya

Son dakika haberi... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşta başarıları nedeniyle Ukraynalı askerlere madalya takdim etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşta başarıları nedeniyle Ukraynalı askerlere madalya takdim etti.

Rusya- Ukrayna savaşı sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cephede Rus askerleri ile savaşan Ukraynalı askerlere madalya taktı. Sosyal medya hesabından askerlere madalya takdim edildiği görüntüleri paylaşarak açıklama yapan Zelenskiy, "Savaştan önce birbirimize irtibatta kalalım cümlesini sakinlik içerisinde söylerdik. Bu cümleleri savaş yüzünden başka şekilde ifade edeceğimizi hiç düşünmezdim. Özel çalışmaları için askerlerimize minnettarım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Zelenskiy, Ukrayna'nın askeri personel kayıpları hakkında yaptığı açıklamada, 3 bine yakın Ukraynalı askerin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 10 bin Ukraynalı askerin de yaralandığını bildirmişti. - KİEV

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Vladimir Zelenskiy, Ukrayna, Rusya, Rus, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Zelenskiy'den Ukraynalı askerlere madalya - Son Dakika


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