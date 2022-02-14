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Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi - Son Dakika

Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi

14.02.2022 09:11
Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi

Mardin'de bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan Diyar Özsoy, köy okullarındaki çocukların mutluluklarını katlamaya devam ediyor.

Mardin'de bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan Diyar Özsoy, köy okullarındaki çocukların mutluluklarını katlamaya devam ediyor. Özsoy, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde başlattığı proje ile köy okullarında eğitim gören çocukların mutluluklarına vesile oldu. Özsoy'un sosyal medyadan başlattığı kampanya ile 81 ilde birbirini tanımayan sevgili çiftler, köy okullarındaki çocukların mutluluklarına ortak oldu.

Köy okulu ziyaretinde başından geçen bir olaydan etkilenen öğretmen Diyar Özsoy, hayallerini köy okulundaki çocuklara adamaya başladı. Geçtiğimiz günlerde, köy okullarında hiç doğum günü kutlamayan öğrencilerin doğum günlerini kutlayan Özsoy, bu sefer de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gönülleri ısıtan bir projenin adımlarını attı. Sosyal medya hesabından Sevgililer Günü'nde "1 bot 1 mont" kampanyası ile Türkiye'nin 81 ilinde yaşayan sevgili çiftlerin köy okullarında okuyan çocuklara hediye vermelerine vesile oldu. Özsoy'un başlattığı proje ile Mardin ve başka illerde 4 köy okullarında öğrenim gören 100 çocuğa bot ve mont hediye edildi.

Son olarak Mardin'in Derik ilçesine bağlı kırsal Değirmenli Mahallesi'ndeki Değirmenli İlkokulu'ndaki çocuklara bot ve mont hediyesinde bulundu. Beden eğitimi öğretmeni Diyar Özsoy, birbirlerini tanımayan insanların projeye ortak olduklarını söyledi. Özsoy, "Şu an Mardin Derik'teyiz. Bu projemiz, 14 Şubat Sevgililer Günü ile ilgili. Bu projemi sosyal medyadan duyurduğum zaman beni ve birbirini tanımayan çiftler, bu sene Sevgililer Günü'ndeki sevgililerine verecekleri hediyelerini 'bir mont, bir bot' olarak bana yollayarak köy okullarındaki küçük kardeşlerimize hediye olarak vermemizi rica ettiler. Türkiye'nin 81 ilinde bu şekilde projeler yapmaktayız. Şu anda Mardin'in dışında, 4 köy okuluna daha hediyeleri verdik" dedi.

4'üncü sınıf öğrencisi Sare Çelik, kendilerine hediyelerin verilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek, çok mutlu olduklarını ve teşekkür ettiklerini söyledi.

Hediyelerini alan çocuklar, Özsoy ve beraberinde gelen ekibe teşekkür etti. - MARDİN

Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi
Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi
Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi
Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi
Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi
Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi

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Sevgililer Günü, Türkiye, Mardin, Doğum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sosyal medyadan başlatılan proje ile 81 ilden çiftler, 14 Şubat'ta hediyelerini köy okulundaki çocuklara gönderdi - Son Dakika


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