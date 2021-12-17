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Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış - Son Dakika

Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış

17.12.2021 18:45
Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastanede çalışan hemşire, hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kaldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan özel bir hastanede çalışan hemşire, hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kaldı. Zeynep hemşire hasta yakınına şikayetçi olmaktan sokak hayvanlarına mama yardımında bulunması şartıyla vazgeçerek uzlaştı.

Kdz Ereğli'de bulunan özel bir hastanede çalışan Zeynep Kılıç, çalıştığı esnada hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kaldı. Saldırı sonrasında Zeynep hemşire vatandaştan şikayetçi oldu. Başlayan adli süreç sonucunda Zeynep hemşire ile ismi açıklanmayan vatandaş arasında uzlaşma kararı çıktı. Çıkan uzlaşma kararında Zeynep hemşire kendisine sözlü şiddette bulunan vatandaştan bakıma muhtaç hayvanlara mama yardımında bulunması istedi. Bunun üzerine vatandaş Kdz Ereğli Gönülden Hayvan Sevenler Derneği'ne mama bağışı yaptı. Kdz Ereğli Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Alcan ve üyeler örnek davranışından dolayı Zeynep hemşireyi çalıştığı hastanede ziyaret etti. Çiçek ve hazırladıkları Teşekkür belgesini Zeynep hemşireye veren Belgin Alcan kendisine örnek davranışından teşekkür etti.

Kdz Ereğli Gönülden Hayvan Sevenler Derneği Başkanı Belgin Alcan, ilk defa böyle bir şeyle karşılaştıklarını, Zeynep hemşireye yapılan şiddetten dolayı üzgün olduklarını ifade etti. Alcan konuşmasında, "Yaşadığınız bu olaydan dolayı çok üzüldük. Ama bu olayı bu şekilde çevirmesini sokak hayvanlarına yönlendirmesi çok güzel bir duyarlılık. İnanılmaz bir ince fikir aslında. Biz ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Böyle bir taleple geliyorlar bize. Biz size bu anlamda teşekkür etmek istedik. Hem bu farkındalığı da duyurmak yapılabiliyorsa diğer insanlara da örnek olması açısından teşekkür etmek istedik. Yaşadığı şiddet tabii ki çok üzücü. Şiddetin her türlüsü insana hayvana şiddete zaten karşıyız. Hiçbir canın başka bir can üzerinde şiddet uygulaması maddi manevi hiçbir şiddetin uygulanmaması. Ama bunu sokak hayvanlarına yararına çevirmiş olmasından dolayı kendisine tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Hazırladığımız teşekkür belgesini sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Zeynep Kılıç ise böyle bir olaydan sonra hayvanlara faydası olmasından dolayı sevindiğini söyleyerek, "Faydam olmasına çok sevindim, kötü bir olay yaşadık. Bir hasta yakını sözlü olarak şiddetine maruz kaldığı, şiddete maruz kalınca da bir adli süreç oluştu. Adli süreç sonucunda da uzlaştırma kararı çıktı. Beyefendiden de derneğe bağış yapmasını istenildi. Bağış karşılığında da kendileri bana teşekkür etmeye geldiler" dedi.

Konuşmaların ardından dernek yöneticileri Zeynep hemşireye teşekkür belgesini takdim etti. - ZONGULDAK

Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış
Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış
Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış
Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış
Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış
Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış

Zeynep Kılıç, Zonguldak, Saldırı, Ereğli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sözlü saldırıya uğrayan hemşireden örnek davranış - Son Dakika


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