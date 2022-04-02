Su altında "Otizmin farkındayız, onların yanındayız" pankartı - Son Dakika
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Su altında "Otizmin farkındayız, onların yanındayız" pankartı

02.04.2022 10:48
Su altında "Otizmin farkındayız, onların yanındayız" pankartı

Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu su altı teknolojileri bölüm hocası ve öğrencileri, Elazığ'da bulunan Otizm Vakfı için suyun altına girerek 'Otizmin farkındayız onların yanındayız' pankartı açıp beden dili ile otizme destek oldu.

Munzur Üniversitesi Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu su altı teknolojileri bölüm hocası ve öğrencileri, Elazığ'da bulunan Otizm Vakfı için suyun altına girerek 'Otizmin farkındayız onların yanındayız' pankartı açıp beden dili ile otizme destek oldu.

Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde tüm ülkede olduğu gibi Tunceli'de de etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede Munzur Üniversitesi su altı teknolojileri Pertek Sakine Genç Meslek Yüksekokulu Bölüm Başkanı Tayfun Çökmez ve öğrenciler, Elazığ'da kurulan ve bölgeye hitap edecek kapasiteye sahip 'Yaşam Otizm Vakfı' için suyun altına girerek pankart açtı. Çökmez ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen dalışta 'Otizmin farkındayız onların yanındayız' pankartı açılıp beden dili ile mesaj verilerek farkındalık oluşturuldu. - TUNCELİ

Su altında Otizmin farkındayız, onların yanındayız pankartı

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Nisan 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 2 Nisan 2022 PROF. DR. ORTA: YER ALTI SULARIMIZI KURAKLIK VE FELAKETLER İÇİN SAKLAYALIM PROF. DR. ORTA: YER ALTI SULARIMIZI KURAKLIK VE FELAKETLER İÇİN SAKLAYALIM

Munzur Üniversitesi, Sakine, Elazığ, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Su altında 'Otizmin farkındayız, onların yanındayız' pankartı - Son Dakika


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