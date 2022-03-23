Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bıçakcı, yunus ölümlerine ilişkin konuştu - Son Dakika
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Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bıçakcı, yunus ölümlerine ilişkin konuştu

23.03.2022 17:15
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bıçakcı, yunus ölümlerine ilişkin konuştu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde görülen ölü yunus balıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, denizin aşırı derecede dalgalanması neticesinde balıkların karaya vurmuş olabileceğini öne sürdü.

Sakarya'nın Kara su ilçesinde sahilde görülen ölü yunus balıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, denizin aşırı derecede dalgalanması neticesinde balıkların karaya vurmuş olabileceğini öne sürdü.

Karasu ilçesinde 21 Mart Pazartesi günü meydan gelen olayda, 2 yunus balığının sahile vurduğunu fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen yetkililer tarafından incelenen yunus balıkları, daha sonra belediye ekiplerince sahilden kaldırıldı. Yaşanan olay bölge halkını tedirgin ederken, Karasu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Atilla Bıçakcı, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplu bir ölüm olmadığını belirten Bıçakcı, denizin aşırı derecede dalgalanmasından kaynaklı bir ölüm olabileceğini söyledi.

Atilla Bıçakcı, "Meydana gelen yunus ölümlerinin nedenini üyelerimiz olan balıkçılarla da tartıştık. Bizim de dikkatimizi çekti. Fakat genel tahmin şu; bu güne kadar 10-15 tane kadar Karadeniz sahilinde yunus ölümleri meydana gelmiş. Bunu da takip ediyoruz. Tecrübeli balıkçı arkadaşlarımız, bu ölüm olaylarının doğal olduğunu ve herhangi bir sebep olmadığını söylediler. Çocukluğumuzdan beri bu tip olaylar meydana gelebiliyor ve çok abartılacak bir konu da değil bence. Abartıldığı kadar yunus ölümleri yok. Nihayetinde Karadeniz'de binlerce yunus geziyor. Toplu bir yunus ölümü de meydana gelmedi. Bizim duyumlarımıza göre Karasu sahilinde 4-5 tane, diğer sahillerde de 5-6 tane vurmuş. Bu havada denizin kirliliği de söz konusu değil. Belki denizin aşırı dalgalanmasından kaynaklı yunusların karaya vurması durumu olabilir. Bunun haricinde her şey normal ve doğal" dedi. - SAKARYA

Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bıçakcı, yunus ölümlerine ilişkin konuştu
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bıçakcı, yunus ölümlerine ilişkin konuştu
Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bıçakcı, yunus ölümlerine ilişkin konuştu

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Pazartesi, 21 Mart, Sakarya, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Bıçakcı, yunus ölümlerine ilişkin konuştu - Son Dakika


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