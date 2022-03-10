Suç makinesi hırsızı karda bıraktığı ayak izleri ele verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Suç makinesi hırsızı karda bıraktığı ayak izleri ele verdi

10.03.2022 13:53
Suç makinesi hırsızı karda bıraktığı ayak izleri ele verdi

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs, babasının oto tamirhanesine tamir edilmesi için bırakılan aracı kullanarak girdiği dükkanı soydu.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir şahıs, babasının oto tamirhanesine tamir edilmesi için bırakılan aracı kullanarak girdiği dükkanı soydu. Ekiplere yakalanmamak için ormana kaçan suç makinesi şahıs, Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından karda bıraktığı ayak izleri takip edilerek yakalandı.

Olay, Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Uğurlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan bir dükkandan bin TL para, çok sayıda sigara ve 60 litre benzin çalındı. Durumu fark eden dükkan sahibi D.Y.'nin (50) ihbarı üzerine, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Arama Timi (JASAT) tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde, olayı gerçekleştirilen şahsın E.S. (40) olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili araştırmalarını derinleştiren JASAT ekipleri, E.S.'nin babasının oto tamirhanesine tamir edilmesi için bir vatandaş tarafından emanet edilen araçla hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.

Karda bıraktığı ayak izlerini takip ettiler

Jandarma ekipleri, şahsın kullandığı aracı takibe aldı. Şahıs, kendisini durdurmak isteyen ekipleri fark edince araçla kaçmaya başladı. Şahsın kullandığı araç Doğanyurt-Cide Karayolunda jandarma ekipleri tarafından durduruldu. Araçtan inen şahıs, ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. Ekipler karda bıraktığı ayak izlerini takip ederek yerini tespit ettikleri E.S.'yi saklandığı metruk bina içerisinde yakaladı.

Suç makinesi hırsız tutuklandı

Şahsın bırakarak kaçtığı araçta arama yapan ekipler, D.Y.'nin dükkanında çalınan çok sayıda sigarayı ve benzini ele geçirildi. E.S.'nin evinde yapılan aramalarda da çalınan sigaraların bir kısmına ulaşıldı. Gözaltına alınan E.S.'nin daha önce de Kastamonu'nun sahil kesimindeki birçok iş yerinden hırsızlık yaptığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirlendi. Şahıs, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Suç makinesi hırsızı karda bıraktığı ayak izleri ele verdi

YORUMLAR
500
Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi kardaki ayak izlerinden yakalandı Kastamonu'da hırsızlık şüphelisi kardaki ayak izlerinden yakalandı Son dakika haber... Jandarma trafik timlerinden sıkı denetim Son dakika haber... Jandarma trafik timlerinden sıkı denetim

Kastamonu, Jandarma, Tragger, JASAT, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Suç makinesi hırsızı karda bıraktığı ayak izleri ele verdi - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Sanki Yargı dizisinden bir sahne! Parkta asılı bulan hakime Çiğdem, savcı eşinden boşandığı için intihar etmiş
13:35 Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları hava durumu sebebiyle 1 hafta ertelendi!
13:31 Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede?
13:28 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Antalya'daki zirve sonrası ilk açıklama: Diplomasiye devam!
13:18 Ordu'da balıkçıların ağına takılan 4 kilogramlık kırlangıç balığı 800 liradan satışa çıkarıldı
13:11 Rusya Dışişleri Bakanı: Ukrayna kameralara oynuyor, görüşmek için görüşüyor, çözüm odaklı değil!
13:02 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rusya'nın yapabileceği şey topraklarımızdan çekilmektir!
12:57 İstanbul'da bir tiyatro sahnesinin elektriği borçları yüzünden kesildi: Moda Sahnesi oyunlarını karanlıkta oynayacağını açıklamıştı
12:47 Ucuz alternatif olarak ortaya çıktı! Sekiz dev LNG gemisi Türkiye'ye doğru geliyor
12:47 Bitlisli ağaya kötü haber: Chelsea'nin satışı hayal oldu! İngiltere, Abramoviç'in tüm mal varlığını dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 14:02:43. #1.13#
SON DAKİKA: Suç makinesi hırsızı karda bıraktığı ayak izleri ele verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement