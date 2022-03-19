Sultangazi'de kar yağışı altında halay çektiler - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de kar yağışı altında halay çektiler

19.03.2022 16:20
Sultangazi'de kar yağışı altında halay çektiler

Sultangazi'de kar yağışı altında düğün halayı çeken vatandaşlar kameraya yansıdı.

Sultangazi'de kar yağışı altında düğün halayı çeken vatandaşlar kameraya yansıdı.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesinde bir çiftin evliliğini kutlamak için toplanan akrabalar düğün sahibinin yaşadığı siteye geldi. Site bahçesinde toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde yağan kara rağmen halay çekti. Grup uzun süre halay çekerken o renkli anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Sultangazi'de lapa lapa kar yağışı Sultangazi'de lapa lapa kar yağışı

Sultangazi, Habipler, Düğün, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultangazi'de kar yağışı altında halay çektiler - Son Dakika


Son Dakika
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
15:33 Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kazadan ilk görüntüler geldi: Görüntüler korkunç, yaralılar var
15:20 Kar yağdı, taksicilere gün doğdu: Taksimetre açmayıp fahiş fiyatlar istediler
15:18 Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi, İstanbul yolu ulaşıma kapandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 16:26:27. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de kar yağışı altında halay çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement