Sultangazi'de zabıtadan marketlerde yağ denetimi - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ürünlerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri, bu kez de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası haksız ve spükalatif şekilde artırılan yağ fiyatlarına yönelik denetim yaptı.

Sultangazi Belediyesi nabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimlerine aralıksız devam ediyor. Zabıta ekipleri. bu kez de 10 gün önce başlayan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası özellikle ayçiçek yağı başta olmak üzere yağ fiyatlarında yaşanan spekülatif ve haksız artışlar nedeniyle denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin "Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerine karşın marketlerde karşılaşılabilecek usulsüz fiyat artışlarını önlemek üzere harekete geçti. Zabıta ekipleri marketlerdeki reyonları gezerek, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışlarından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu. Denetimler sonucu 6502 sayılı Kanun kapsamında söz konusu işletmelere yönelik etiket ve tarife bilgisi ile satıştan kaçınma olarak bilinen stokçuluk nedeniyle bazı

işletmelere işlem yapıldı.

"İlçemizde haksız fiyat artışına izin vermeyeceğiz"

Konuyla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz güçlü ve her alanda kendi kendine yetebilen bir ülkedir. Dünya genelinde gıda fiyatlarını etkileyen Rusya ve Ukrayna savaşına karşı hükümetimiz her türlü tedbiri alıyor. Son günlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere yağ çeşitlerinde spekülatif ve haksız fiyat artışlarına şahit olmaktayız. Buna ilçemizde izin vermeyeceğimiz bilinmelidir. İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizin vatandaşların yanında olacağına inanıyoruz. Fakat olası ihlallere karşı fahiş fiyat farkı oluşan ürünler, raf ve kasa fiyatları arasındaki fark ile etiketsiz ürünler ve stokçuluk yapılması gibi konularda zabıta ekiplerimiz vasıtasıyla denetimlerde bulunduk. Vatandaşlarımızı haksız fiyat artışlarına karşı kararlı bir şekilde korumak için denetimlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Zabıta ekipleri, bu konudaki talep ve şikayetlerin Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ile 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi'ne iletilmesi çağrısında bulundu. - İSTANBUL