Üye Girişi
Süphan Dağı'na kış tırmanışı - Son Dakika

Süphan Dağı'na kış tırmanışı

15.02.2022 10:03
Süphan Dağı'na kış tırmanışı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, deniz seviyesinden 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı'na kış tırmanışı gerçekleştirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar beldesinden tırmanışa geçen dağcılar, deniz seviyesinden 2 bin 200 metre yüksekteki At Yaylası'na kamp kurdu. Gece saatlerinde tırmanışa devam eden Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez'in yönetimindeki dağcılar, Süphan Dağı'nın zirvesine çıktı. Tipi ve fırtınaya rağmen eksi 21 derecede zorlu bir tırmanışla zirve yapan dağcılar, 4 bin 58 metreden Van Gölü'nü izledi.

"Zirveden bulutlarla kaplı Van Gölü'nü izlemek ayrı bir güzellik"

Konuya ilişkin açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, her yıl şubat ayında Süphan Dağı'na kış tırmanışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bunun artık geleneksel hale getirildiğini söyledi. Demez, "Başarılı bir tırmanış oldu. Zoru değil, çok zoru başardık. Çünkü Aydınlar Beldesi ile Kışkıllı köyü arasındaki 6 kilometrelik yol kapalıydı. Ekibimizle birlikte Aydınlar Beldesinden Kışkıllı köyüne kadar, oradan da 2 bin 800 rakımda bulunan At Yaylasına vardık. Saat 17.00'da kamp alanına ulaştık ve kampımızı kurduk. Sabah saat 09.00'da eksi 18 derece gösteren sıcaklık, gecenin geç saatinde ise eksi 21'e çıktı. Sabah saat 04.00'da Zirve tırmanışımız için yola çıktık. Hava çok güzel ve açıktı. Van Gölü bulutlarla kaplıydı. Bulutların adeta dansını izlemek ayrı bir güzellikti. Zaman zaman sert rüzgarın esmesi, sert kar tanecikleri sağa sola savrulup yürüyüşümüze etkiliyordu ama buna rağmen ekibimiz kararlıydı ve azimliydi" dedi.

"Dağcılık insana azmi, kararlılığı ve sabrı öğretir"

Tüm zorluklara rağmen zirveye vardıklarını aktaran Demez, "Yorulmuştuk ama mutluyduk. Çünkü zoru değil çok zoru başarmıştık. Aydınlardan Süphan Dağı'nın zirvesine 10 kişilik bir ekiple etkinliğimizi gerçekleştirdik. Vadi Doğan Spor Kulübümüzden 8 kişi, Diyarbakır Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü bir misafirimiz ve Mersin Zirve Dağcılık'tan bir misafirimiz ile beraber zirve tırmanışı gerçekleştirdik. Dağcılık insana azmi, kararlılığı ve sabrı öğretir. Bu anlamda katılım sağlayan bütün arkadaşlarımıza canı gönülden kutluyoruz" diye konuştu. - VAN

Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı
Süphan Dağı'na kış tırmanışı

YORUMLAR
500

Süphan dağı, Van Gölü, Bitlis, Saat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Süphan Dağı'na kış tırmanışı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:04 Kızı tacizi anlattı, anne sustu! Olay ortaya çıkınca pişmanım dedi
09:59 Teknik lise maske üreterek 2 yılda 7 milyon lira ciro yaptılar!
09:58 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki partisinin oy oranını açıkladı: Yeniden çıkarız diye ümit ediyorum
09:54 Gençlerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:11:12. #1.13#
SON DAKİKA: Süphan Dağı'na kış tırmanışı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement